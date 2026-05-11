Detenido un conductor tras estrellarse huyendo de la Policía

Policía Local Archivo El Ideal Gallego

A las 12.20 horas tuvo lugar una persecución que acabó con un coche estrellado en la ronda de la estaciones, la cuesta que sube desde Alfonso molina hacia la estación de tren. Un vehículo circulaba en dirección contraria huyendo de la Policía Local y acabó estrellándose. El conductor fue detenido.

Por el momento, la Policía Local sigue en el lugar de los hechos. Hay varios coches dañados, pero se ignora si alguien ha resultado herido. Se sabe que en el vehículo viajaba un segundo individuo que todavía no ha sido detenido.