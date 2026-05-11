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A Coruña

Detenido un conductor tras estrellarse huyendo de la Policía

Un furgón del 092 ha resultado dañado en la persecución que acabó en la ronda de las estaciones

Abel Peña
Abel Peña
11/05/2026 13:28
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
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A las 12.20 horas tuvo lugar una persecución que acabó con un coche estrellado en la ronda de la estaciones, la cuesta que sube desde Alfonso molina hacia la estación de tren. Un vehículo circulaba en dirección contraria huyendo de la Policía Local y acabó estrellándose. El conductor fue detenido. 

Por el momento, la Policía Local sigue en el lugar de los hechos. Hay varios coches dañados, pero se ignora si alguien ha resultado herido. Se sabe que en el vehículo viajaba un segundo individuo que todavía no ha sido detenido

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