Azúcar Moreno, Soraya o María Isabel se suman al Atlantic Pride
El festival presentó su programación completa
El festival Atlantic Pride presentó este lunes su programación completa para su nueva edición, que se celebrará del 5 al 12 de julio. Se incorporan a los avances previos nombres como Azúcar Moreno, Soraya, María Isabel o Jorge González.
Se suman así a nombres como Whigfield, Alba Reche, Montedapena, Zahara Rave, Raze, Kika Lorace, Ricky Merino, Peleas como una vaca, Jonydasvie, Arde, Julieta o Miriam Rodríguez, entre muchos otros.
El Orgullo do Norte se convierte así en una "cita consagradísima", tal y como apuntaba la alcaldesa, Inés Rey, durante la presentación del festival, que volverá a tomar espacios públicos abiertos la plaza de Pontevedra o los jardines de Méndez Núñez. Luis Pazos, uno de los codirectores del Atlantic Pride, destacaba sobre la programación "que non se parece a calquera outra", destacando así la presencia de grandes nombres, Dj locales y artistas gallegos: "A cultura galega non é un complemento, é parte da nosa identidade".
El festival contará también con sesiones musicales de Oro Jondo, Dj Flashback, Dennis Moore, Dj90, Dj Cés, Paola o Dj Licho.
En la presentación participaron también el director de Activación en Iberia de Hijos de Rivera, Víctor Mantiñán; la diputada de Cultura, Natividade González; y la directora de Promoción de Turismo de Galicia de la Xunta, Carmen Pita.