Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Azúcar Moreno, Soraya o María Isabel se suman al Atlantic Pride

El festival presentó su programación completa

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/05/2026 12:27
Presentación del Atlantic Pride 2026
Presentación del Atlantic Pride 2026
OUV
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El festival Atlantic Pride presentó este lunes su programación completa para su nueva edición, que se celebrará del 5 al 12 de julio. Se incorporan a los avances previos nombres como Azúcar Moreno, Soraya, María Isabel o Jorge González.

Se suman así a nombres como Whigfield, Alba Reche, Montedapena, Zahara Rave, Raze, Kika Lorace, Ricky Merino, Peleas como una vaca, Jonydasvie, Arde, Julieta o Miriam Rodríguez, entre muchos otros.

El Orgullo do Norte se convierte así en una "cita consagradísima", tal y como apuntaba la alcaldesa, Inés Rey, durante la presentación del festival, que volverá a tomar espacios públicos abiertos la plaza de Pontevedra o los jardines de Méndez Núñez. Luis Pazos, uno de los codirectores del Atlantic Pride, destacaba sobre la programación "que non se parece a calquera outra", destacando así la presencia de grandes nombres, Dj locales y artistas gallegos: "A cultura galega non é un complemento, é parte da nosa identidade".

Presentación del Noroeste

Dorian, Sés y Ruxe Ruxe se suman al avance del cartel del Festival Noroeste en A Coruña

Más información

El festival contará también con sesiones musicales de Oro Jondo, Dj Flashback, Dennis Moore, Dj90, Dj Cés, Paola o Dj Licho.

En la presentación participaron también el director de Activación en Iberia de Hijos de Rivera, Víctor Mantiñán; la diputada de Cultura, Natividade González; y la directora de Promoción de Turismo de Galicia de la Xunta, Carmen Pita

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Un detenido tras huir de la Policía y estrellarse

Detenido en A Coruña un kamikaze tras estrellarse huyendo de la Policía
Abel Peña
Un grupo de corredores del Oysho Running Club avanzan por la calle Compostela durante el entrenamiento del martes

El Oysho Running Club conquista A Coruña desde la plaza de Lugo
Elena Baleato
Programa de la Corporación Hijos de Rivera y la Fundación ASTI

Hijos de Rivera y la Fundación ASTI lanzan en Galicia STEM Talent Girl para impulsar el talento científico-tecnológico de las niñas
Redacción
Desaparecida en Vigo

Buscan en Vigo a una mujer de 44 años desaparecida el domingo
EP