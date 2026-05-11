Alerta amarilla por tormentas y lluvia en A A Coruña y su área

Rayos sobre la ciudad de A Coruña durante una tormenta Quintana

El inicio de la semana será complicado en A Coruña y su área metropolitana debido a las tormentas. A partir de las 12.00 horas, está activada la alerta amarilla en la zona, primero por fuertes lluvias y luego por las tempestades.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a partir de las 12.00 horas (y hasta las 20.00) una alerta amarilla por fuertes lluvias que pueden dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Por su parte, MeteoGalicia activa desde las 15.00 y hasta las 21.00 horas, otra alerta amarilla, esta vez por fuertes tormentas que pueden llegar acompañadas de granizo.

Las razones por las que A Coruña esquiva los rayos de toda España Más información

El tiempo en A Coruña y su área estará más estable durante la mañana de este lunes, mientras que la tarde estará marcado por las precipitaciones y las tormentas, con temperaturas entre 18 y 13 grados.

Para mañana, martes 12 de mayo, se esperan también cielos nubosos a primera hora, que darán paso a chubascos, y temperaturas entre 19 y 11 grados, mientras que el miércoles MeteoGalicia vaticina cielos nubosos pero sin precipitaciones hasta la noche, con los termómetros entre 17 y 11 grados.