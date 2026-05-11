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Alisado de la duna en Riazor
A Coruña

Adiós a la duna de Riazor, ¿hola a la del Orzán?

Las excavadoras se afanan en dejar las playas de A Coruña listas para la temporada de verano

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
11/05/2026 11:00

La pasada semana el Ayuntamiento de A Coruña inició los trabajos para alisar la duna de Riazor, que protegió durante todo el invierno el Paseo Marítimo de los embates de los temporales. Las excavadoras tienen ya muy avanzada la obra para retirar los 360 metros de barrera de arena para dejar lisa la playa de cara a la temporada estival, pero los que pasaron este lunes por la zona se encontraron con una curiosa imagen: si bien en un lado, el de Riazor, la duna era retirada, en el otro de la bahía, en el Orzán, empezaba a aparecer un muro de arena.

Alisado de la duna de Riazor y levantamiento de la del Orzán
Las máquinas 'levantan' un muro de arena en la zona más próxima al Paseo Marítimo
Víctor Seoane

La razón de este suceso es de seguridad. La zona más peligrosa de la bahía de A Coruña es la que se encuentra a los pies de la Coraza. Ahí el mar da con más fuerza, de manera que allí queda acumulada una gran cantidad de arena. Otro lugar en donde se queda un extra de tierra que se suma durante el invierno es la zona más pegada al muro del Paseo Marítimo del Orzán. La fuerza de las olas va llevando hasta allí la arena y la deja depositada, tapando incluso las escaleras o parte de las duchas.

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Alisado de la duna de Riazor y levantamiento de la del Orzán
Una excavadora alisa Riazor
Víctor Seoane

Las excavadoras municipales se afanan estos días en recoger este sobrante de arena, pero en su primera fase esta es acumulada en montañas, de manera que la impresión que da es de que se está levantando una nueva duna, esta vez en el Orzán. Sin embargo, en una segunda parte de los trabajos, los bulldozer irán llevando la arena hacia el agua, haciendo que la playa recupere su cota, pues de otra manera el arenal estaría totalmente en cuesta.

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