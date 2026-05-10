Un estudio municipal inventariará la arquitectura moderna coruñesa

La Torre Trébol

La ciudad puede enorgullecerse de albergar muchos importantes edificios, firmados por arquitectos de prestigio cuyos nombres son conocidos por el gran público, como Santiago Rey Pedreira, Carlos Enrique Meijide Calvo o Andrés Fernández-Albalat. A estas alturas, mucho se ha dicho y escrito sobre ellos pero aún queda algo que decir, porque el Ayuntamiento ha contratado a la Fundación Universidad de A Coruña para que elabore un inventario de arquitectura coruñesa a partir de los 50.

Este documento podrá utilizarse en el futuro para incluir estos edificios en un catálogo que les ofrezca protección. Entre ellos se incluyen muchos de los rascacielos que destacan en el skyline de la ciudad. “La única torre que está catalogada es la Torre de Hércules”, bromea un arquitecto. El encargo recayó sobre el grupo de investigación de Antonio Río, y surgió a raíz de la Semana da Arquitectura, cuando los expertos se dieron cuenta de que gran parte del patrimonio de la ciudad, el que resulta menos evidente al ojo inexperto, no tiene ningún nivel de protección. Así que la Concejalía de Urbanismo decidió actuar.

En los Cantones

No todos los edificios que pueden figurar en el nuevo inventario tienen tanto porte como un rascacielos. Por, ejemplo, en los Cantones se encuentra el Banco de Granada, de José María García de Paredes. Un poco más adelante, ya en La Marina, el edificio Martín Villar Defrancos, de Andrés Fernández-Albalat, construido en 1981, también pasa desapercibido.

Banco de Granada de José María García Paredes, a la izquierda del Banco Hispano

Algunos de los más modernos ya fueron catalogados en 2020, durante la última modificación, pero aún quedan joyas. Y estas figurarán en este nuevo inventario municipal.