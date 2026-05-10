Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Todas las versiones de Iván Ferreiro confluyen en un Coliseum entregado

El músico gallego entregó más de dos horas de concierto para repasar sus 35 años de carrera

Óscar Ulla
Óscar Ulla
10/05/2026 00:58
Iván Ferreiro, durante su actuación en el Coliseum
Iván Ferreiro, durante su actuación en el Coliseum
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Ya adelantaba en una entrevista en los día de previos en El Ideal Gallego que A Coruña era una ciudad especial para él: por vivencias musicales, por proyectos nacidos como el de ‘Leiva vs. Ferreiro’, por conocer a amigos como Eva y Juan de Amaral… Tan especial es la ciudad que pese a que la gira comenzó el pasado viernes en Bilbao, Iván Ferreiro tenía claro que el Coliseum era el punto de salida: “Considero que la gira empieza aquí. Es como empezar en casa”, aseguraba el músico gallego la primera vez que se dirigió al público coruñés.

Iván Ferreiro, en un concierto en el Palacio de la Ópera

Iván Ferreiro | “Lo de ‘Leiva vs Ferreiro’ lo decidimos en Riazor”

Más información

Ferreiro llegó este sábado al Coliseum con una misión complicada: repasar 35 años de carrera. Y que mejor declaración de intenciones que iniciar con ‘Hoy x ayer’ un viaje de casi 30 temas, suyos, de Los Piratas y algún que otro homenaje.

“¿Sabéis qué? Nunca pensé que iba a llenar el Coliseum”, aseguraba entre risas Ferreiro oteando el horizonte tras entonar ‘Te echaré de menos’, que dedicó a la recientemente fallecida Seila Esencia, y antes de lanzarse con ‘El dormilón’.

Ya en los días previos explicaba que lo más complicado de preparar un concierto como este era la selección de los temas. Y lo refrendó sobre el escenario del Coliseum: “Si os doy la chapa, tengo que quitar temas”, dijo en referencia a ‘Turnedo’ o ‘Años 80’, ante la respuesta al unísono de los miles de presentes, un sonoro ‘No’, al que respondió de nuevo el gallego sonriendo: “Voy a hablar poco”.

Y cumplió, durante algo más dos horas hablaron 35 años de temas de Iván y de Piratas, y habló el publico del Coliseum coreando temas como ‘El equilibrio es imposible’, ‘M’, ‘El viaje de Chihiro’ o ‘Reiniciar’.

Bien pasado el ecuador del concierto, Ferreiro sacó el piano al escenario para cantar 'Promesas que no valen nada', que interrumpió a los pocos segundos. "No estoy centrado, no estoy contento con lo que estoy haciendo", decía el músico ante el aplauso del público y antes de volver a empezar, con el coro de los asistentes, de nuevo el tema.

Y todavía con el piano en el escenario se lanzó a uno de esos homenajes. cantando 'Insurrección', de El Último de la Fila.

Y antes de iniciar la traca final y de apelar al público a "mirar los relojes" y empezar a pensar en "ver la tele" tras el concierto, Ferreiro se lanzó con el otro homenaje a un artista, Frank Sinatra, que cantó sobre ese mismo escenario hace más de 30 años.

Coruña Insólita | El día que Frank Sinatra estuvo al borde de la muerte en A Coruña

Más información

Y tras 'My way', Ferreiro fue cerrando el círculo acercándose cada vez más a lo que terminó siendo toda una explosión de júbilo. Pocos temas como 'Turnedo' han conseguido levantar a todo el Coliseum de sus asientos como logró este sábado Iván Ferreiro al final de su viaje por tres décadas de trayectoria musical.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del Hondius si no sale el domingo todo el pasaje
Agencias
Iván Ferreiro, durante su actuación en el Coliseum

Todas las versiones de Iván Ferreiro confluyen en un Coliseum entregado
Óscar Ulla
Vista aérea del puerto coruñés, en una imagen de 2018

Hace 25 años | El tráfico de mercancías del puerto de A Coruña triplica el de Vigo
Eugenio Cobas
Los bomberos atendieron el incendio en el antiguo concesionario de Opel, en la Avenida de las Mariñas

Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un antiguo concesionario de coches
Redacción