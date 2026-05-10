Todas las versiones de Iván Ferreiro confluyen en un Coliseum entregado
El músico gallego entregó más de dos horas de concierto para repasar sus 35 años de carrera
Ya adelantaba en una entrevista en los día de previos en El Ideal Gallego que A Coruña era una ciudad especial para él: por vivencias musicales, por proyectos nacidos como el de ‘Leiva vs. Ferreiro’, por conocer a amigos como Eva y Juan de Amaral… Tan especial es la ciudad que pese a que la gira comenzó el pasado viernes en Bilbao, Iván Ferreiro tenía claro que el Coliseum era el punto de salida: “Considero que la gira empieza aquí. Es como empezar en casa”, aseguraba el músico gallego la primera vez que se dirigió al público coruñés.
Ferreiro llegó este sábado al Coliseum con una misión complicada: repasar 35 años de carrera. Y que mejor declaración de intenciones que iniciar con ‘Hoy x ayer’ un viaje de casi 30 temas, suyos, de Los Piratas y algún que otro homenaje.
“¿Sabéis qué? Nunca pensé que iba a llenar el Coliseum”, aseguraba entre risas Ferreiro oteando el horizonte tras entonar ‘Te echaré de menos’, que dedicó a la recientemente fallecida Seila Esencia, y antes de lanzarse con ‘El dormilón’.
Ya en los días previos explicaba que lo más complicado de preparar un concierto como este era la selección de los temas. Y lo refrendó sobre el escenario del Coliseum: “Si os doy la chapa, tengo que quitar temas”, dijo en referencia a ‘Turnedo’ o ‘Años 80’, ante la respuesta al unísono de los miles de presentes, un sonoro ‘No’, al que respondió de nuevo el gallego sonriendo: “Voy a hablar poco”.
Y cumplió, durante algo más dos horas hablaron 35 años de temas de Iván y de Piratas, y habló el publico del Coliseum coreando temas como ‘El equilibrio es imposible’, ‘M’, ‘El viaje de Chihiro’ o ‘Reiniciar’.
Bien pasado el ecuador del concierto, Ferreiro sacó el piano al escenario para cantar 'Promesas que no valen nada', que interrumpió a los pocos segundos. "No estoy centrado, no estoy contento con lo que estoy haciendo", decía el músico ante el aplauso del público y antes de volver a empezar, con el coro de los asistentes, de nuevo el tema.
Y todavía con el piano en el escenario se lanzó a uno de esos homenajes. cantando 'Insurrección', de El Último de la Fila.
Y antes de iniciar la traca final y de apelar al público a "mirar los relojes" y empezar a pensar en "ver la tele" tras el concierto, Ferreiro se lanzó con el otro homenaje a un artista, Frank Sinatra, que cantó sobre ese mismo escenario hace más de 30 años.
Y tras 'My way', Ferreiro fue cerrando el círculo acercándose cada vez más a lo que terminó siendo toda una explosión de júbilo. Pocos temas como 'Turnedo' han conseguido levantar a todo el Coliseum de sus asientos como logró este sábado Iván Ferreiro al final de su viaje por tres décadas de trayectoria musical.