Rialta abre el plazo de inscripción para el campamento de verano 'Recrea'

Residencia universitaria Rialta El Ideal Gallego

La residencia universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación María José Jove, ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su campamento de verano “Recrea”, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años que apuesta por el aprendizaje a través del juego y la convivencia.

El campamento Recrea se consolida como una propuesta educativa y de ocio que promueve el desarrollo personal y la creatividad. A lo largo del programa, los participantes podrán disfrutar de actividades al aire libre como vela, piragüismo, gymkanas, piscina y salidas semanales, diseñadas para fomentar la imaginación, las habilidades sociales y valores como el respeto, la cooperación y la empatía.

Recrea 2026 se celebrará en formato semanal desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, ofreciendo a las familias diferentes opciones horarias adaptadas a sus necesidades. Se podrá elegir entre turno de mañana sin comida (de 09:00 a 14:30 horas), turno de mañana con comida (de 09:00 a 15:30 horas) o turno completo (de 09:00 a 17:00 horas). Además, se dispone de servicio de madrugadores con desayuno desde las 08:00 horas.

Cada semana del campamento contará con una programación diferenciada, con el objetivo de ofrecer experiencias variadas y enriquecedoras que contribuyan al desarrollo integral de los niños y niñas en un entorno seguro y estimulante.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del correo electrónico rialtadeporte@rialta.net o en el teléfono 981 179 500.