Rialta abre el plazo de inscripción para el campamento de verano 'Recrea'
Se celebrará en formato semanal desde el 22 de junio hasta el 31 de julio
La residencia universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación María José Jove, ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su campamento de verano “Recrea”, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años que apuesta por el aprendizaje a través del juego y la convivencia.
El campamento Recrea se consolida como una propuesta educativa y de ocio que promueve el desarrollo personal y la creatividad. A lo largo del programa, los participantes podrán disfrutar de actividades al aire libre como vela, piragüismo, gymkanas, piscina y salidas semanales, diseñadas para fomentar la imaginación, las habilidades sociales y valores como el respeto, la cooperación y la empatía.
Recrea 2026 se celebrará en formato semanal desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, ofreciendo a las familias diferentes opciones horarias adaptadas a sus necesidades. Se podrá elegir entre turno de mañana sin comida (de 09:00 a 14:30 horas), turno de mañana con comida (de 09:00 a 15:30 horas) o turno completo (de 09:00 a 17:00 horas). Además, se dispone de servicio de madrugadores con desayuno desde las 08:00 horas.
Cada semana del campamento contará con una programación diferenciada, con el objetivo de ofrecer experiencias variadas y enriquecedoras que contribuyan al desarrollo integral de los niños y niñas en un entorno seguro y estimulante.
Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del correo electrónico rialtadeporte@rialta.net o en el teléfono 981 179 500.