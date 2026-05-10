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A Coruña

Intoxicada una mujer mayor por un incendio en la calle Panaderas

El origen del fuego fue una manta eléctrica

Abel Peña
Abel Peña
10/05/2026 10:27
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Javier Alborés
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Los Bomberos extinguieron alrededor de las nueve de la mañana un incendio en el número 13 de la calle Panaderas. El fuego se debió a una manta eléctrica, según fuentes de los servicios de emergencia. 

Aunque su extinción no presentó problemas, la víctima inhaló humo. Por ese motivo, fue trasladada por una ambulancia del 061 al Hospital. Sin embargo, su estado no reviste gravedad, en un principio. 

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