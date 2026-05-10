Vista aérea del puerto coruñés, en una imagen de 2018 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El puerto coruñés estaba de enhorabuena hace 25 años, cuando los datos del tráfico de mercancías del primer trimestre de 2001 lo situaban muy por encima del de Vigo. Tres millones de toneladas en el recinto herculino, frente al millón de la ciudad olívica, es decir, el triple. También era noticia José Luis Meilán Gil, que volvía a tomar posesión como rector de la UDC por otros cuatro años. En 1951, hace tres cuartos de siglo, un joven era víctima del timo de la Lotería en Riego de Agua.

10 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El tráfico de mercancías del puerto de A Coruña triplica el de Vigo

El puerto coruñés se perfila como una apuesta segura para las empresas. En sus muelles se han movido cerca de tres millones de toneladas durante el primer trimestre del año 2001, lo que pone de manifiesto el buen momento por el que pasan los tráficos portuarios. Las cifras registradas en A Coruña contrastan con las estadísticas de Vigo, en las cuales el movimiento de mercancías no logró alcanzar el millón de toneladas en el mismo período.

Según Emilio García, jefe de Explotación del Puerto, el incremento en graneles líquidos y crudos de un 40% y de la mercancía en general de un 11% han sido determinantes para alcanzar buenos resultados. Como contrapartida, disminuyó la pesca fresca y los graneles sólidos sin instalación especial como el carbón.

Por otra parte, Manuel Fraga alabó ayer la gestión desarrollada por José Luis Meilán al frente de la Universidad coruñesa en los últimos once años. El líder de la Xunta presidió en A Maestranza el acto de toma de posesión del rector por otros cuatro años. Por su parte, Meilán pidió mayor autonomía e insistió en reclamar el segundo ciclo de Medicina.

Hace 25 años | Meilán Gil logra la mayoría en la nueva junta de la Universidad de A Coruña Más información

10 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Un joven de Mazaricos, víctima del timo de la Lotería en Riego de Agua

En la mañana de anteayer, 8 de mayo de 1951, cuando transitaba por la calle de Riego de Agua José María Maceiras Lado, de 25 años, vecino de Argeirón-Mazaricos, se le presentó un desconocido diciéndole que tenía un décimo de Lotería el cual había sido premiado y era su deseo cobrarlo, pero como quiera que ignoraba el lugar indicado para que se lo hicieran efectivo, le rogaba lo orientara.

Cuando se dirigían hacia una Administración de Lotería se les presentó un individuo que entabló conversación con ellos y les mostró una lista del sorteo en la que figuraba el número de dicho décimo. El primero de los sujetos rogó a Maceiras que, si no tenía inconveniente, cobrara él la participación, para lo cual le pidió una garantía de 500 pesetas que éste le entregó. Cuando acababa de realizarse la “operación” citada, un transeúnte advirtió a Maceiras que había sido objeto de un timo. Reaccionó rápidamente, pero ya los dos desconocidos habían desaparecido.

A la tarde de dicho día el timado reconoció en la calle a uno de los autores, que acabó siendo entregado a la Policía, reconociendo ser el autor del hecho en unión de otro individuo.