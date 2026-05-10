El Último de la Fila sonó finalmente en A Coruña

Una de las decepciones musicales del año en A Coruña ha sido el hecho de que el concierto previsto de El Último de la Fila en el estadio de Riazor en el mes de junio se realice finalmente en el compostelano Monte do Gozo. Sin embargo, hay quien se resiste a que la música de Manolo García y Quimi Portet no haga disfrutar a los coruñeses.

Los fans, tras el cambio de El Último de la Fila al Monte do Gozo: de la resignación a la completa indignación Más información

Y uno de los que se resiste es el gallego Iván Ferreiro. Pasado el ecuador de su concierto de aniversario de este sábado en el Coliseum, el músico sacó el piano al escenario para interpretar 'Promesas que no valen nada'. Cuando estaba acabando su tema, lo enlazó, como hace habitualmente, con 'Insurrección', generando uno de los varios momentos de comunión con el público del artista de Nigrán durante las más de dos horas de concierto que ofreció en el multiusos herculino.

Todas las versiones de Iván Ferreiro confluyen en un Coliseum entregado Más información

Intercalando versos con el público, los miles de presentes y Ferreiro interpretaron a coro uno de los clásicos de García y Portet, haciendo añorar al público aquellos conciertos de ambos en el Palacio de los Deportes de Riazor o en el propio Coliseum, donde actuaron por última vez hace ya 28 años, y volviendo a recordar el golpe del traslado de su próximo y único concierto gallego de su gira de regreso a los escenarios.

Manolo García en A Coruña: llanto de pasión, undécima parte Más información

El concierto de El Último de la Fila en A Coruña se anunció hace un año, no sólo como la vuelta al ruedo de García y Portet, sino también como el regreso de la música en directo a Riazor. Finalmente, ante las necesidades deportivas del recinto, se planteó reubicar el concierto, algo que no fue posible hacer dentro de la ciudad, y se terminó resolviendo por trasladarlo a unos kilómetros de distancia, a Santiago, para que se pueda celebrar en la misma fecha en la que estaba previsto.