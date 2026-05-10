Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto Iván Ferreiro en el Coliseum
A Coruña

El Último de la Fila sonó finalmente en A Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
10/05/2026 10:03

Una de las decepciones musicales del año en A Coruña ha sido el hecho de que el concierto previsto de El Último de la Fila en el estadio de Riazor en el mes de junio se realice finalmente en el compostelano Monte do Gozo. Sin embargo, hay quien se resiste a que la música de Manolo García y Quimi Portet no haga disfrutar a los coruñeses.

Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila

Los fans, tras el cambio de El Último de la Fila al Monte do Gozo: de la resignación a la completa indignación

Más información

Y uno de los que se resiste es el gallego Iván Ferreiro. Pasado el ecuador de su concierto de aniversario de este sábado en el Coliseum, el músico sacó el piano al escenario para interpretar 'Promesas que no valen nada'. Cuando estaba acabando su tema, lo enlazó, como hace habitualmente, con 'Insurrección', generando uno de los varios momentos de comunión con el público del artista de Nigrán durante las más de dos horas de concierto que ofreció en el multiusos herculino.

Iván Ferreiro, durante su actuación en el Coliseum

Todas las versiones de Iván Ferreiro confluyen en un Coliseum entregado

Más información

Intercalando versos con el público, los miles de presentes y Ferreiro interpretaron a coro uno de los clásicos de García y Portet, haciendo añorar al público aquellos conciertos de ambos en el Palacio de los Deportes de Riazor o en el propio Coliseum, donde actuaron por última vez hace ya 28 años, y volviendo a recordar el golpe del traslado de su próximo y único concierto gallego de su gira de regreso a los escenarios.

Manolo García en A Coruña: llanto de pasión, undécima parte

Más información

El concierto de El Último de la Fila en A Coruña se anunció hace un año, no sólo como la vuelta al ruedo de García y Portet, sino también como el regreso de la música en directo a Riazor. Finalmente, ante las necesidades deportivas del recinto, se planteó reubicar el concierto, algo que no fue posible hacer dentro de la ciudad, y se terminó resolviendo por trasladarlo a unos kilómetros de distancia, a Santiago, para que se pueda celebrar en la misma fecha en la que estaba previsto.

Manolo García y Quimi Portet, el sábado en el primer concierto de la gira de El Último de la Fila

Las cuatro razones por las que Balaídos se quedó sin El Último de la Fila

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

Escolares que participen en actividades sobre Astronomía acreditaranse como guías eclipse
Redacción
Aitana en el Morriña Fest 2024

Todos los conciertos del Coliseum en 2026
Óscar Ulla
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña

Arrancan con emoción las giras de Aitana y La Oreja de Van Gogh, que llegarán al Coliseum de A Coruña este año
Belen Cebey
Iván Olmedo, enólogo de Finca Míllara, trabaja en la bodega

Iván Olmedo: “El valor de la Ribeira Sacra es su particularidad: hacemos vinos singulares”
Jorge Riveiro