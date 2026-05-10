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Curcero Mein Schiff Relax
A Coruña

El Mein Schiff Relax hace escala en A Coruña con casi 5.000 pasajeros a bordo

Belén Cebey
Belén Cebey
10/05/2026 13:59

El puerto de A Coruña recibió este domingo la escala del crucero Mein Schiff Relax, uno de los buques turísticos más destacados de la temporada, que atracó en el muelle de Trasatlánticos a las 07:00 horas y permanecerá en la ciudad hasta las 19:00 horas.

 

Operado por la compañía TUI Cruises, el buque llegó procedente de Lisboa y continuará su travesía rumbo a Le Havre tras su estancia en la ciudad herculina. 

Con una eslora de 332.63 metros y capacidad para cerca de 5.000 pasajeros, 4965 en esta escala, destaca por sus grandes dimensiones.

El Mein Schiff Relax es la última incorporación a la flota Mein Schiff de la naviera TUI Cruises. Con este barco, la naviera alemana inauguró su nueva generación de buques, concebidos bajo una idea sencilla pero profundamente ambiciosa, transformar el barco en un auténtico santuario flotante dedicado al bienestar.

El barco destaca por sus amplios espacios abiertos, una de las piscinas más grandes vistas en un crucero, más de 2.000 cabinas, la mayoría con terraza privada, y una variada oferta gastronómica incluída en el concepto 'Premium All Inclusive' de la compañía.

Además de restaurantes temáticos, bares panorámicos y un gran spa con vistas al mar, el Mein Schiff Relax apuesta por una experiencia más tranquila y elegante, priorizando el confort y el descanso.

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