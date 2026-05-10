La cadena hotelera The Ritz-Carlton elige A Coruña como nueva parada para sus superyates de lujo

Cruceristas en la zona de La Marina Patricia G. Fraga

El tráfico de cruceros bate récords cada año en A Coruña, que ya se ha convertido en una parada indiscutible para las navieras en el noroeste peninsular. Barcos con miles de pasajeros y todo tipo de oferta a bordo llegan cada mes al muelle coruñés. En junio serán dieciséis, la mayoría ya conocidos en la ciudad. Pero hay tres buques que nunca han surcado aguas coruñesas, y dos de ellos destacan por ser definidos como superyates de ultralujo.

El ‘Evrima’ y el ‘Ilma’ forman parte de la flota de The Ritz-Carlton Yatch Collection, que, al igual que los hoteles de su cadena, han redefinido el mercado de los cruceros para ofrecer una experiencia exigente, personalizada y, sobre todo, exclusiva. El ‘Evrima’ fue el primero en incorporarse a su flota, en 2022. El último, en 2024, fue el ‘Ilma’. Ambos recorren el Mediterráneo en verano, mientras que el Caribe y Asia concentran gran parte de la oferta de invierno. Este año, no obstante, los puertos de A Coruña, Turku o Naxos se han incorporado al itinerario de estos superyates, que priorizan escalas en destinos menos saturados.

El ritmo pausado de las paradas es otro valor de estos cruceros. Y así ocurrirá en A Coruña. El 22 de junio, un día antes de San Juan, el ‘Evrima’, de 190 metros de eslora, atracará en el muelle a las 12.00 horas. Con 300 pasajeros en su interior, hará la escala más larga de la jornada, partiendo hacia Burdeos a las 21.00 horas.

Oferta

El ‘Evrima’ tiene capacidad para un número limitado de huéspedes, alojados en suites con terraza privada. Además de un spa, ocho cubiertas, zona marina trasera para deportes acuáticos y servicio personalizado, los pasajeros pueden disfrutar de cinco restaurantes de alta cocina, con opciones de chefs con Estrella Michelin.

El ‘Ilma’ llegará el 25 de junio, en una jornada en la que también desembarcará en el puerto el ‘MS Sirena’. Estará en la ciudad desde las 14.00 horas hasta las 23.00 horas. Con sus 208 metros de eslora y casi 500 viajeros a bordo, también partirá rumbo a Burdeos. Este superyate cuenta con 224 suites con ventanales de suelo a techo y terraza privada. La decoración del barco sorprende con obras originales de Picasso, Andy Warhol y Hockney. Piscina infinita, restaurantes de comida internacional, terraza con vistas de 180 grados al mar o una boutique de Bvlgari son algunas de los principales atractivos de su oferta.

El próximo mes también será novedosa la llegada, el día 19, del ‘Viking Mira’, con casi 1.000 pasajeros a bordo. De nuevo, se trata de un crucero de lujo. Junio destacará por un total de cinco dobles escalas: los días 2, 3, 14, 19 y 25. El calendario del mes lo iniciará el ‘Seven Seas Grandeur’, el día 1. Este barco atracó por primera vez en A Coruña el pasado mes de agosto y es conocido por contar con obras de Piccaso, Miró y un huevo de Fabergé a bordo. Entre los días 3 y 14 no habrá ninguna visita, pero a partir de entonces atracarán en la urbe hasta nueve buques.