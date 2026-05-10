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A Coruña

Arrancan con emoción las giras de Aitana y La Oreja de Van Gogh, que llegarán al Coliseum de A Coruña este año

Belén Cebey
Belén Cebey
10/05/2026 12:04
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo
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La música en directo volverá a convertir este verano a A Coruña en uno de los grandes epicentros culturales del país con la llegada de dos de los conciertos más esperados del panorama pop español: Aitana con su ambicioso ‘Cuarto Azul World Tour’ y el regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

La artista catalana inició este sábado en Roquetas de Mar una gira mundial que arrancó ante más de 18.000 espectadores y que ya apunta a convertirse en uno de los grandes fenómenos musicales del año. Con un espectáculo visual inspirado en una habitación azul que simboliza su universo más íntimo, Aitana repasó los éxitos de su nuevo álbum ‘Cuarto Azul’, además de algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

La cantante Aitana durante el concieto que ha ofrecido este sábado en la localidad almeriense de Roquetas de Mar con el que da inicio a su gira ´Cuarto Azul World Tour. EFE / Carlos Barba.
La cantante Aitana durante el concieto que ha ofrecido este sábado en la localidad almeriense de Roquetas de Mar con el que da inicio a su gira ´Cuarto Azul World Tour.
EFE

Tras pasar por ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza, la cantante llegará a A Coruña en julio dentro de una gira que ha agotado entradas en numerosas fechas y que la consolidará como una de las grandes figuras del pop español contemporáneo.

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Pero el verano coruñés también tendrá un marcado componente nostálgico y emocional con el esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La histórica vocalista reapareció este fin de semana en Barakaldo ante 15.000 personas en el inicio de la gira ‘Tantas cosas que contar’, con la que la banda celebra su 30 aniversario.

Durante un concierto cargado de emoción, Amaia confesó haber atravesado “el mismísimo infierno” antes de volver a los escenarios, en una de las intervenciones más aplaudidas de la noche. El reencuentro con el público y con sus compañeros históricos desató la euforia de miles de seguidores que corearon clásicos como ‘Rosas’, ‘La playa’ o ‘20 de enero’.

La gira de La Oreja de Van Gogh recorrerá varias ciudades españolas tras vender más de 400.000 entradas, y su paso por A Coruña se perfila ya como una de las citas musicales más destacadas del año en Galicia.

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