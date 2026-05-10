A Coruña renueva un año más su voto a la virgen del Rosario

Como manda la tradición, la ciudad celebró la función del voto a la Virgen del Rosario. La ceremonia, que agradece su protección durante la invasión iglesia de las tropas de sir Francis Drake en 1589, tuvo lugar en la iglesia de Santo Domingo, en la Ciudad Vieja.

La misa la ofició el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto. El voto lo realizó el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, en representación del Consistorio. En ella, Borrego recordó el primer voto, realizado por 18 coruñeses que "xeración tras xeración foi transmitido o sentir profundo dunha cidade que sempre se recoñeceu na súa historia".

Borrego recordó que, durante el ataque de Drake, y como la ciudad supo unirse para salir adelante, y la memoria "sempre presente, de María Pita, símbolo de esa forza colectiva, de ese impulso femenino". Un carácter, aseguró, que no entiende lo individual sin lo colectivo: "A coruña sempre respondeu mellor cando soubo camiñar xunta".

Además de gran parte de la Corporación municipal, al templo habían acudido varias autoridades autonómicas y militares, además del exalcalde, Francisco Vázquez.