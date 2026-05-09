La alcaldesa, Inés Rey, prometió hoy, durante la celebración de las primeras fiestas de Xuxán, prometió que el nuevo barrio contará con una línea de bus en san Juan. "Día arriba, día abaixo", proclamó desde el escenario.

Rey recordó que Xuxán es una anomalía con respecto a otros barrios de la ciudad. Allí, el espacio para aparcar abunda, pero no existe ninguna línea de transporte directa del barrio. En su alocución durante las fiestas del santo Job, prometió que "noutras festas dun santo que tamén comezan por jota", dejará de ser así.

Otro de los compromisos que asumió es que en las próximas navidades, la plaza mayor de Xuxán tendrá luces.