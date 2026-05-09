Una mujer, herida grave tras ser atropellada por un camión en la avenida Finisterre

Una mujer ha resultado herida de gravedad este mediodía tras ser atropellada por un camión de reparto en la avenida Finisterre, a la altura del cruce con la ronda de Outeiro.

El accidente se produjo alrededor de las 12:50 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, servicios sanitarios y una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima a un centro hospitalario.

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La Unidad de Atestados de la Policía Local continúa trabajando en la zona para esclarecer las circunstancias del siniestro. Los agente municipales mantienen cortado uno de los carriles de circulación y regulan el tráfico en el entorno, donde se registras retenciones.

Según relataron varios testigos presenciales, la mujer cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo cuando fue alcanzada por el vehículo de reparto. Una testigo aseguró que el conductor “no la vio” y apuntó además que la luz del semáforo se encontraba en ámbar en el momento del atropello.