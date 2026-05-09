Reino Unido señala A Coruña como destino “perfecto” para ver el eclipse

Puesta de Sol en la zona de la Torre de Hércules German Barreiros

A Coruña es un sitio “glorioso” y “perfecto” para ver el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Y no lo dicen los propios coruñeses. En Reino Unido han puesto los ojos en España como sitio privilegiado para contemplar el evento astronómico del siglo, tanto que la revista ‘BBC Sky at Night Magazine’ ha elaborado un listado de los mejores lugares a los que viajar en la señalada fecha. Y es ahí donde aparece A Coruña.

Con una duración de un minuto y dieciséis segundos de la fase de la totalidad, que comenzará a las 20.28 horas, el medio especializado recomienda acudir a la Torre de Hércules para divisar el horizonte. “Un faro de la época romana en la costa noroeste es el lugar donde ver el eclipse desde esta ciudad de Galicia”.

El ranking de la BBC recoge los siete mejores sitios para ver la totalidad del acontecimiento en España, el país que será testigo “de un glorioso eclipse”. Además de A Coruña y, en concreto, la Torre de Hércules, la revista destaca los Picos de Europa, Sigüenza (Guadalajara), el Parque Natural Cañón del río Lobos (Castilla y León), el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), el Parque Natural del Delta del Ebro (Tarragona) y Mallorca. Todos ellos “lugares con un horizonte plano hacia el oeste, lo cual podría ser complicado, dado que España es el segundo país más montañoso de Europa”, añaden en esta publicación británica.

Interés internacional

Lo cierto es que el interés internacional por este evento único en la vida, dado que no se repetirá hasta 2480, se está notando en el turismo de cara a la semana del 12 de agosto. Según fuentes consultadas de la plataforma Booking.com, las búsquedas para reservar habitaciones en alojamientos de A Coruña se han incrementado un 28% para las noches del 11 y 12 de agosto. Todo ello en comparación con las mismas fechas del año pasado.

La subida del interés por hospedarse en A Coruña el 12 de agosto es especialmente relevante, ya que, tal y como explicó el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, este evento coincide en una semana de fiestas, “que representa la ‘tormenta perfecta’, ya que además es nuestro mes por excelencia”. Las reservas, dijo, aumentaron un cuarenta por ciento.

Y pese a que la BBC recomienda evitar vistas obstruidas por árboles y edificios altos, el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, explicó hace día que prácticamente cada barrio de la urbe contará con alguna zona en la que divisar a la perfección el fenómeno. “A Coruña é un deses lugares privilexiados onde se poderá ver á perfección o eclipse”, apuntó. Aunque el evento astronómico dará inicio a las 20.28 horas, se prevé que la expectación sea intensa en las horas previas, tal y como ocurre cada 23 de junio en A Coruña.

“A idea era distribuir lugares en todos os barrios onde ver o Sol. Non só ter unha boa posición, senón que a zona sexa accesible para todos e conste dos equipamentos necesarios”, dijo. Para saber los lugares en los que el eclipse total será visible, el Ayuntamiento ha elaborado dos visores interactivos –un mapa de sombras y un visor de puntos de observación–. El presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, Óscar Blanco, considera que, siempre que se divise el horizonte o no haya obstáculos como casas, edificios o árboles, “no hay lugares más válidos que otros”.

Dependerá, dice, de “lo que cada uno prefiera, si tener una imagen de mucha gente alrededor, de tranquilidad en un espacio apartado en el que escuches naturaleza mientras se produce la totalidad...”. Es, por lo tanto, una elección “relativa”: “Si desde tu casa lo ves bien a esa hora, lo puedes ver en tu casa”.

No obstante, el divulgador y fotógrafo sostiene que hay lugares que harán dicho momento más especial en A Coruña. “Desde Riazor, a la altura del Playa Club, y hasta la Torre de Hércules y punta Herminia se podrá ver a la perfección”. Bens o el monte de San Pedro son otras opciones, pero sobre este último, apostilla que la mejor zona es “la explanada en la que están situados los cañones, y no en la parte de abajo”. Incluso el castillo de San Antón será buen lugar: “Se podrá ver el Sol sobre el casco urbano”, añade. Ya en el área metropolitana, Santa Cruz y Mera se llevan las menciones especiales.

La urbe vivió en el último siglo varios acontecimientos astronómicos importantes. Destacan cuatro: el del 30 de agosto de 1905, el último eclipse de Sol total que se registró; el que iba a ser total pero se quedó en parcial el 17 de abril de 1912; el parcial del 11 de agosto de 1999; y el anular de Sol, el 3 de octubre de 2005. El 31 de agosto de 1905 el diario ‘El Noroeste’ publicaba, en relación al eclipse total del día previo: “Solo cuando la naturaleza ofrece a la contemplación humana un espectáculo tan extraordinario como el de ayer se concibe la grandiosa majestad de la creación y se adivinan las austeras e inmutables leyes que rigen el universo”. A Coruña, por lo tanto, tendrá de nuevo una oportunidad de oro en el cielo.