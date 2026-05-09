Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Museos Científicos gratis este sábado en A Coruña por el Día de la Ciencia en la Calle

Belén Cebey
Belén Cebey
09/05/2026 10:11
Día de la Ciencia en la Calle (5)
La Casa de las Ciencias celebra el Día de la Ciencia en la Calle
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A Coruña celebra este sábado una nueva edición del Día de la Ciencia en la Calle con una jornada especial marcada por la entrada gratuita a los Museos Científicos Coruñeses. La iniciativa permitirá a vecinos y visitantes acceder sin coste a la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae durante todo el día.

Día de la Ciencia en la Calle

Más información

La programación coincide con una de las citas de divulgación más importantes de Galicia, que reunirá en los Jardines de Méndez Núñez talleres, demostraciones y experimentos científicos dirigidos a todos los públicos. Miles de personas participarán en una jornada que busca acercar la ciencia de forma didáctica y entretenida.

Una persona fotografía las especies del Aquarium

Los museos de A Coruña dan la bienvenida a su nuevo hermano de Riazor

Más información

Además del acceso libre a los museos, el público podrá disfrutar de actividades especiales, exposiciones interactivas y sesiones divulgativas organizadas con motivo del evento. Algunas propuestas concretas, como las sesiones del planetario, requieren reserva previa debido al límite de aforo.

El Día de la Ciencia en la Calle alcanza este año su 30ª edición y, de forma excepcional, se celebra en los Jardines de Méndez Núñez debido a las obras en el parque de Santa Margarita, ubicación habitual del evento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Día de la Ciencia en la Calle (5)

Museos Científicos gratis este sábado en A Coruña por el Día de la Ciencia en la Calle
Belen Cebey
Puesta de Sol en la zona de la Torre de Hércules

Reino Unido señala A Coruña como destino “perfecto” para ver el eclipse
Lara Fernández
El número 30 de la calle Barrera, avanza en su proceso de demolición

El edificio okupa de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas
Dani Sánchez
echoandthebunnymen

Echo and The Bunnymen vuelven a la playa
Luís Pousa