Museos Científicos gratis este sábado en A Coruña por el Día de la Ciencia en la Calle

La Casa de las Ciencias celebra el Día de la Ciencia en la Calle

A Coruña celebra este sábado una nueva edición del Día de la Ciencia en la Calle con una jornada especial marcada por la entrada gratuita a los Museos Científicos Coruñeses. La iniciativa permitirá a vecinos y visitantes acceder sin coste a la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae durante todo el día.

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La programación coincide con una de las citas de divulgación más importantes de Galicia, que reunirá en los Jardines de Méndez Núñez talleres, demostraciones y experimentos científicos dirigidos a todos los públicos. Miles de personas participarán en una jornada que busca acercar la ciencia de forma didáctica y entretenida.

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Además del acceso libre a los museos, el público podrá disfrutar de actividades especiales, exposiciones interactivas y sesiones divulgativas organizadas con motivo del evento. Algunas propuestas concretas, como las sesiones del planetario, requieren reserva previa debido al límite de aforo.

El Día de la Ciencia en la Calle alcanza este año su 30ª edición y, de forma excepcional, se celebra en los Jardines de Méndez Núñez debido a las obras en el parque de Santa Margarita, ubicación habitual del evento.