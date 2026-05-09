Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los bonsáis toman el Fórum Metropolitano un año más

La Asociación Cultural Bonsái Coruña dedica su XXI exposición a Manuel Vázquez López

Elena Baleato
09/05/2026 19:16
Dani PatiÃ±o- ExposiciÃ³n de bonsÃ¡is
Miembros de la Asociación Cultural Bonsai, en la muestra, con su presidente Marcial Campos (primero a la izquierda)
Dani Patino
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La Asociación Cultural Bonsái Coruña, que se reúne los domingos en el parque Botánico de Culleredo, presentó este viernes y sábado en el Fórum Metropolitano su XXI Exposición en memoria de Manuel Vázquez López, uno de sus miembros más activos, recientemente fallecido. 

Olmos, pinos, arces, cipreses, cedros, azaleas en flor, un cerezo de santa Lucía, un boj o una especie autóctona como el roble son algunos de los bonsáis que formaron parte de la primera muestra que organizan este año, ya que usualmente hacen tres. 

Exposición de Bonsáis en el Fórum Metropolitano
La XXI exposición se organizó en  memoria de Manuel Vázquez López 
Dani Patiño

Marcial Campos, presidente de la asociación, cuenta que los bonsáis se comenzaron a conocer en España en los años 80 cuando "Felipe González  lanzó esta afición", pero fue en 1991 cuando se constituyeron como asociación y en este momento cuentan con 35 miembros activos.

"Un bonsái nace de cinco ramas", dice Campos para explicar que a partir de una rama o una corteza, encontrada por ejemplo en un bosque, puede modelarse -con técnicas de horticultura- un bonsái. La ciencia está en llegar a "ver un árbol, no un arbusto ni una planta", en una maceta. Un árbol pequeño que podría llegar a vivir hasta cien años.  

El Fórum Metropolitano acoge una muestra de bonsai y suiseki

Más información

Si bien se asocia a este arte oriental milenario con la paciencia, para Marcial Campos no se requiere de esta virtud. "Para mí, la paciencia es hacer la catedral de Santiago con palillos", para hacer un bonsái "no hay que tener prisa", porque se trata de un ser vivo que va cambiando y creciendo con los años. "Una vez que un árbol está preparado, no tienes que tocarlo más que un par de veces al año, para podarlo, por ejemplo", acota. 

Dani PatiÃ±o- ExposiciÃ³n de bonsÃ¡is
En esta época del año se podan los bonsáis
Dani Patino

Si una persona quiere iniciarse en el mundo de los bonsáis, puede acercarse al parque botánico de Culleredo cualquier domingo. Allí, le enseñarán a crearlos pero también a mantenerlos... a la intemperie, porque "lo peor que le puede pasar a una planta es estar dentro de un espacio cerrado. Si metes un cedro dentro de casa, el primer año va a estar bien pero a los cuatro años se habrá muerto", afirma.

Los bonsáis como cualquier árbol "necesitan 'estacionar' -vivir las cuatro estaciones-", por esta razón presentan su exposición en invierno, en otoño y en primavera, para poder apreciar los cambios. Así, desde la asociación extienden su invitación a apreciar sus árboles miniatura en los distintos momentos del año, cuando algunos habrán perdido sus flores y otros estarán dando frutos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Raúl Fernández, The Running Boy, en la pasarela del castillo de Santa Cruz

The Running Boy, la marca deportiva de A Coruña con guiños a Santa Cruz y el río Mero
Noelia Díaz
El ideal gallego

La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en el PCR
EFE
El ideal gallego

Só oito Días das Letras Galegas para mulleres: un "proceso lento" de cambio no que a RAG quere "avanzar"
Europa Press
Dani PatiÃ±o- ExposiciÃ³n de bonsÃ¡is

Los bonsáis toman el Fórum Metropolitano un año más
Elena Baleato