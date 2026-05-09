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Las nuevas farolas de los Cantones
A Coruña

Las nuevas farolas de Los Cantones no convencen: "No están en consonancia con la estética"

Belén CebeyLaura Rodríguez
Belén Cebey y Laura Rodríguez
09/05/2026 17:26

La sustitución de las farolas de Los Cantones ha creado malestar entre los coruñeses que consideran que las nuevas no están en sintonía con el entorno histórico de la zona del Obelisco. Otras personas expresan, sobre las obras en la zona, que prefieren que se apueste por las zonas verdes, en vez de "tanto cemento".

Las farolas que se están retirando en los Cantones coruñeses para que su lugar lo ocupen las modernas LED tienen aspecto antiguo sin embargo, son un espejismo. Efectivamente, son del siglo XX, pero no de principios, sino del final, concretamente, de 1999.

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La sorprendente historia de las farolas retiradas en Los Cantones: parecían antiguas, pero solo eran vintage

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