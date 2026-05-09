Un hombre compra marisco en un mercado Cabalar (Efe)

El Ideal Gallego destacaba en su portada de hace 25 años que los mariscadores iniciaban la campaña en la zona de O Parrote con escasez de capturas. Asimismo, hace medio siglo los vecinos del barrio de la Cubela mostraban su malestar por la decisión del Gobierno local de vender un camino a un particular. Por su parte, en 1951 llamaba la atención la detención de dos ladrones agresivos y de un practicante ‘tacaño’. En 1926 era noticia la recaudación para las fiestas de agosto.

Hace 25 años | Los mariscadores inician la campaña en O Parrote con escasez de capturas

Los muelles cercanos a la dársena de La Marina recuperaron ayer una imagen ya casi olvidada. Decenas de lanchas volvieron a hacerse a la mar para faenar, tras abrirse la veda en la zona de O Parrote. Las primeras jornadas de trabajo se vivieron con gran expectación pero los resultados finales, al acabar el día, son poco esperanzadores. Los mariscantes sólo lograron recoger una media por persona de 10 kilogramos de almeja babosa, cuando el tope está en el doble, lo que pone de manifiesto que la campaña no va a ser muy productiva. Los más pesimistas ya apuntan que, en menos de un mes, se acabarán las capturas que den la talla legal. El precio pactado en la lonja esta semana de 1.500 pesetas el kilogramo tampoco hace presagiar una recuperación económica del sector.

Hace 50 años | El Ayuntamiento vende el Camino de La Cubela a un particular

Los vecinos del conocido Camino de La Cubela han iniciado una acción contra el Ayuntamiento por entender que se lesionan sus intereses con la pretensión municipal, por acuerdo de su Permanente, de enajenar parte de ese camino, que es público. A partir del día 10 de noviembre del pasado año, los vecinos de esa zona, que tienen la entrada principal de sus viviendas por la calle Rianjo, recibieron un comunicado del Ayuntamiento, en el que se les decía que “se tramita expediente sobre reincorporación de trozo de camino público llamado a desaparecer, sito en La Cubela, a favor del propietario colindante, don Demetrio López Quiroga”, por lo cual se les daba a los interesados un plazo de audiencia de diez días.

Hace 75 años | Detienen a dos jóvenes por golpear con una piedra a una persona para robarle

Dos sucesos particularmente graves registra la crónica local: la detención de dos jovenzuelos que golpearon con una piedra la cabeza de su víctima para robarle varios miles de pesetas y el encarcelamiento de un practicante que se dedicaba a escamotear la estreptomicina de sus pacientes a la vez que les inyectaba solamente agua salada, o sea suero fisiológico. Malos síntomas que deben ser tratados con enérgica terapéutica. La nota pintoresca la hemos recogido también en la comisaría de Policía, en uno de cuyos calabozos se hallaba el sujeto que abandonó los dos jamones para emprender el campeonato de ‘cross country’ cuando llegó el denunciante con las piezas de convicción. El ladronzuelo se encontraba allí para responder de otras fechorías.

Hace 100 años | Recaudación en cuatro días de ocho mil pesetas para las fiestas de agosto

Se reunió ayer el comité popular de fiestas bajo la presidencia del señor alcalde. Enterose con satisfacción de los resultados de la suscripción iniciada para costear los festejos de agosto. En el transcurso de tres o cuatro días se han recaudado ya más de ocho mil pesetas. Se concretaron varios detalles relacionados con los números que figurarán en el programa, mereciendo citarse entre los fuegos artificiales, para los cuales se abrirá un concurso por quince días entre los pirotécnicos regionales, verbenas populares, partidos de fútbol por el Real Club Deportivo y equipos de altura que contendrán con este; sesiones de tiro de pichón organizado por La Venatoria; concurso hípico y fiesta de los exploradores con misa de campaña.