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A Coruña

El fin de semana más ajetreado del Coliseum

Dani Martín y los playoff del Leyma Básquet Coruña llenarán el recinto durante cuatro días seguidos

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/05/2026 13:29
Dani Martín, durante un concierto en el Coliseum en 2018
Dani Martín, durante un concierto en el Coliseum en 2018
Patricia G. Fraga
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La victoria el pasado viernes de Obradoiro consumó su ascenso a ACB y condenó al Básquet Coruña a disputar el playoff de ascenso. Unas eliminatorias que se comenzarán a jugar la próxima semana y que convertirán al Coliseum en un ir y venir de baloncesto y música durante cuatro días seguidos.

Leyma vs Chayanne: un nuevo partido del Coliseum de A Coruña contra el reloj

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El 'factor pista' hará que el Leyma juegue sus dos primeros partidos en casa, en el multiusos de Alfonso Molina, ante Menorca. Y el primer partido se jugará el jueves 14 de mayo, a las 20.00 horas.

Apenas 24 horas más tarde, el parqué se convertirá en escenario musical. Y es que el viernes y el sábado el multiusos será testigo del doble concierto que ofrecerá Dani Martín, el exlíder de El Canto del Loco, celebrando su primer cuarto de siglo de trayectoria musical. Esta cita, anunciada con más de un año de antelación, generó tal expectación que se agotaron las entradas para el primer recital coruñés anunciado de esta 'Gira 25 P*t*s años', obligando al artista madrileño a doblar fechas y actuar así el 15 y el 16 de mayo

El Leyma visita hoy a un ‘hijo’ del Coliseum, el Buesa Arena de Vitoria

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Y, otra vez en menos de 24 horas, cuando acabe de cantar Dani Martín el Coliseum volverá a dejar atrás la música para acoger el parqué de la pista del Leyma Básquet Coruña, para que el domingo, Día de las Letras Galegas, acoja el segundo de los enfrentamientos entre los naranjas y Menorca.

Esto es ya una situación de normalidad en un recinto que, cuando el Básquet Coruña ascendió a ACB, se convirtió en un multiusos camaleónico que podía cambiar entre pista deportiva y escenario musical varias veces durante un mismo fin de semana.

El otro equipo de baloncesto que jugará de local en el Coliseum de A Coruña

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