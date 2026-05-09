El fin de semana más ajetreado del Coliseum

Dani Martín, durante un concierto en el Coliseum en 2018 Patricia G. Fraga

La victoria el pasado viernes de Obradoiro consumó su ascenso a ACB y condenó al Básquet Coruña a disputar el playoff de ascenso. Unas eliminatorias que se comenzarán a jugar la próxima semana y que convertirán al Coliseum en un ir y venir de baloncesto y música durante cuatro días seguidos.

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El 'factor pista' hará que el Leyma juegue sus dos primeros partidos en casa, en el multiusos de Alfonso Molina, ante Menorca. Y el primer partido se jugará el jueves 14 de mayo, a las 20.00 horas.

Apenas 24 horas más tarde, el parqué se convertirá en escenario musical. Y es que el viernes y el sábado el multiusos será testigo del doble concierto que ofrecerá Dani Martín, el exlíder de El Canto del Loco, celebrando su primer cuarto de siglo de trayectoria musical. Esta cita, anunciada con más de un año de antelación, generó tal expectación que se agotaron las entradas para el primer recital coruñés anunciado de esta 'Gira 25 P*t*s años', obligando al artista madrileño a doblar fechas y actuar así el 15 y el 16 de mayo

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Y, otra vez en menos de 24 horas, cuando acabe de cantar Dani Martín el Coliseum volverá a dejar atrás la música para acoger el parqué de la pista del Leyma Básquet Coruña, para que el domingo, Día de las Letras Galegas, acoja el segundo de los enfrentamientos entre los naranjas y Menorca.

Esto es ya una situación de normalidad en un recinto que, cuando el Básquet Coruña ascendió a ACB, se convirtió en un multiusos camaleónico que podía cambiar entre pista deportiva y escenario musical varias veces durante un mismo fin de semana.