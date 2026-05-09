Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El edificio okupa de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas

Los propietarios, que contrataron su demolición a finales del pasado año, buscarán vender el solar de Pescadería

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/05/2026 04:10
El número 30 de la calle Barrera, avanza en su proceso de demolición
El número 30 de la calle Barrera, avanza en su proceso de demolición
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El número 30 de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas. El edificio, que había registrado okupaciones desde 2022, sufrió un grave incendio el pasado mes de junio, lo que terminó por causar el deterioro total de la construcción. Tras confirmar que, debido a su mal estado, no existía la posibilidad de rehabilitarlo, el Ayuntamiento aportó la declaración de ruina técnica, paso previo antes de que los cinco propietarios del inmueble se pusieran de acuerdo a finales del pasado año para contratar una empresa de demolición. Tras varios meses inmersos en este proceso, el solar ya luce prácticamente vacío –sin tejado ni fachada–, a la espera de acometer las labores de demolición en el bajo, un local que llevaba vacío desde la pandemia.

La Policía recibe cerca de 40 denuncias al año por okupación en A Coruña

Más información

“El edificio acabó en un estado lamentable con la okupación. El incendio fue la debacle total. La demolición era la mejor opción posible, ya no se podía rehabilitar. Un edificio así no te crea más que problemas”, explica uno de los propietarios afectados. Una vez esté el solar vacío, previsiblemente antes de que comience el verano, el objetivo de los dueños de las cinco viviendas de la construcción es vender el espacio a alguna constructora. Aunque, según apuntan los propietarios, por el momento no hay ninguna interesada.

El incendio

Hace ya casi un año que el número 30 de la calle Barrera estaba visto para sentencia. Pasadas las 02.30 horas del pasado 10 de junio, varias dotaciones de Bomberos, Policía Local y Nacional y Urgencias Médicas se desplazaron al solar de Pescadería por un aviso de fuego en el inmueble. Aunque a pesar de la magnitud del fuego no se registraron víctimas mortales, al menos tres personas fueron atendidas por inhalación de humo y trasladadas al Chuac en estado leve. Las llamas comenzaron entre el tercer y cuarto piso y rápidamente se contagiaron al tejado y desde allí afectaron a los edificios vecinos. La mayoría de vecinos de los inmuebles colindantes al incendio (en la calle San Nicolás) fueron realojados por culpa del humo y el hollín en suspensión.

Tapian el número 30 de la calle Barrera de A Coruña tras el pavoroso incendio del martes

Más información

El edificio, deshabitado legalmente desde hace años, fue okupado por un grupo de personas, que lo utilizaban como vivienda. Vecinos de la zona aseguraron que ya habían alertado en repetidas ocasiones sobre la situación existente en el inmueble de la Barrera. Según explicaron, el patio estaba lleno de basura, lo que pudo favorecer a que las llamas se extendiesen con mayor rapidez.

Apenas un mes antes, ardía el tercer piso de otro edificio en el centro de la ciudad, en esta ocasión situado en la vecina calle Vista, también okupado desde hacía meses por un grupo de personas. Al lugar, también se acercaron vecinos y viandantes para observar la labor de los Bomberos: “No puede estar toda la ciudad así. Ayer en los Olmos y hoy esto. No puede ser”, comentaba una de las vecinas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Puesta de Sol en la zona de la Torre de Hércules

Reino Unido señala A Coruña como destino “perfecto” para ver el eclipse
Lara Fernández
El número 30 de la calle Barrera, avanza en su proceso de demolición

El edificio okupa de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas
Dani Sánchez
echoandthebunnymen

Echo and The Bunnymen vuelven a la playa
Luís Pousa
plan bofill darsena marina

La fachada marítima mediterránea que se quedó en el papel
Paola Feal