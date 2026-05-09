El edificio okupa de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas

El número 30 de la calle Barrera, avanza en su proceso de demolición Javier Alborés

El número 30 de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas. El edificio, que había registrado okupaciones desde 2022, sufrió un grave incendio el pasado mes de junio, lo que terminó por causar el deterioro total de la construcción. Tras confirmar que, debido a su mal estado, no existía la posibilidad de rehabilitarlo, el Ayuntamiento aportó la declaración de ruina técnica, paso previo antes de que los cinco propietarios del inmueble se pusieran de acuerdo a finales del pasado año para contratar una empresa de demolición. Tras varios meses inmersos en este proceso, el solar ya luce prácticamente vacío –sin tejado ni fachada–, a la espera de acometer las labores de demolición en el bajo, un local que llevaba vacío desde la pandemia.

La Policía recibe cerca de 40 denuncias al año por okupación en A Coruña Más información

“El edificio acabó en un estado lamentable con la okupación. El incendio fue la debacle total. La demolición era la mejor opción posible, ya no se podía rehabilitar. Un edificio así no te crea más que problemas”, explica uno de los propietarios afectados. Una vez esté el solar vacío, previsiblemente antes de que comience el verano, el objetivo de los dueños de las cinco viviendas de la construcción es vender el espacio a alguna constructora. Aunque, según apuntan los propietarios, por el momento no hay ninguna interesada.

El incendio

Hace ya casi un año que el número 30 de la calle Barrera estaba visto para sentencia. Pasadas las 02.30 horas del pasado 10 de junio, varias dotaciones de Bomberos, Policía Local y Nacional y Urgencias Médicas se desplazaron al solar de Pescadería por un aviso de fuego en el inmueble. Aunque a pesar de la magnitud del fuego no se registraron víctimas mortales, al menos tres personas fueron atendidas por inhalación de humo y trasladadas al Chuac en estado leve. Las llamas comenzaron entre el tercer y cuarto piso y rápidamente se contagiaron al tejado y desde allí afectaron a los edificios vecinos. La mayoría de vecinos de los inmuebles colindantes al incendio (en la calle San Nicolás) fueron realojados por culpa del humo y el hollín en suspensión.

Tapian el número 30 de la calle Barrera de A Coruña tras el pavoroso incendio del martes Más información

El edificio, deshabitado legalmente desde hace años, fue okupado por un grupo de personas, que lo utilizaban como vivienda. Vecinos de la zona aseguraron que ya habían alertado en repetidas ocasiones sobre la situación existente en el inmueble de la Barrera. Según explicaron, el patio estaba lleno de basura, lo que pudo favorecer a que las llamas se extendiesen con mayor rapidez.

Apenas un mes antes, ardía el tercer piso de otro edificio en el centro de la ciudad, en esta ocasión situado en la vecina calle Vista, también okupado desde hacía meses por un grupo de personas. Al lugar, también se acercaron vecinos y viandantes para observar la labor de los Bomberos: “No puede estar toda la ciudad así. Ayer en los Olmos y hoy esto. No puede ser”, comentaba una de las vecinas.