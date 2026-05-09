De las cigarreras a la emigración: el puerto de A Coruña vuelve a abrir las puertas a la historia

Suso Martínez, en la plaza de A Palloza, punto de inicio de la visita Patricia G. Fraga

Una veintena de personas pudieron conocer mejor este sábado la zona del puerto de A Coruña en la primera jornada de visitas guiadas organizadas por la Autoridad Portuaria y conducidas por el guía Suso Martínez. Un recorrido por la historia oculta de la ciudad, desde las expediciones científicas hasta episodios bélicos y personajes clave ligados al puerto herculino.

La visita comenzó en la plaza de A Palloza, donde Martínez recordó los orígenes de la ciudad. “A Coruña era inicialmente un puerto y después fue ciudad”, explicó el historiador antes de iniciar el recorrido.

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La primera parada fue la antigua Fábrica de Tabacos, uno de los edificios con más historia de la ciudad. Allí se repasaron los distintos usos que tuvo a lo largo de los siglos. Con Emilia Pardo Bazán como referencia, el guía abordó también la historia de las cigarreras, protagonistas de su novela 'La Tribuna'. Consideradas el primer proletariado urbano de A Coruña, las trabajadoras protagonizaron varias protestas durante el siglo XIX debido a las duras condiciones laborales.

Antes de convertirse en fábrica, el edificio también había desempeñado un papel fundamental en la red de Correos Marítimos. Desde el puerto coruñés partían pequeños paquebotes —buques rápidos y armados— que conectaban la ciudad con La Habana, eje principal de las comunicaciones transatlánticas de la época. Ese privilegio desaparecería durante la etapa napoleónica. El espacio también llegó a funcionar como residencia de ministros, casa del administrador y Casa del Alquitrán.

El recorrido continuó donde comenzó, junto al monumento de las cigarreras, donde Suso Martínez hizo referencia a alguna de las fachadas coruñesas y se recordó la figura de Milagros Rey, arquitecta pionera y responsable de algunas infraestructuras emblemáticas de la ciudad, entre ellas la fuente de Cuatro Caminos.

La última parte de la visita se centró en los cuatro muelles que conforman el puerto de A Coruña. A través de ellos se abordaron episodios como la Batalla de Elviña o la relevancia del puerto en el Camino de Santiago para quienes realizaban la ruta por vía marítima.

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La comitiva pasó también por la histórica Lonja del Gran Sol y el entorno de La Solana, mientras Martínez repasaba figuras como Linares Rivas y distintas intrahistorias vinculadas a los edificios que se observan desde la fachada marítima.

El recorrido finalizó en el muelle de Trasatlánticos, en donde el historiador recordó cómo miles de gallegos partieron desde A Coruña rumbo a América en busca de un futuro mejor.