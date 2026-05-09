A Coruña impulsa la movilidad eléctrica con recargas gratuitas en la Fábrica de Tabacos

Un punto de recarga para coches eléctricos en el párking del Palacio de la Ópera El Ideal Gallego

El Concello da Coruña continúa avanzando en la modernización de los aparcamientos municipales dentro del Plan de Concesiones, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible y adaptada a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Actualmente, diez párkings públicos de la ciudad disponen ya de puntos de recarga para vehículos eléctricos o están tramitando su instalación para incorporarlos próximamente.

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Entre ellos se encuentra el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos, donde el Concello pondrá en marcha, en colaboración con el operador Telpark , una campaña especial para promocionar el uso de este servicio.

La iniciativa se desarrollará entre los días 11 y 17 de mayo y permitirá a los usuarios acceder de manera gratuita a seis plazas equipadas con cargadores semirrápidos de hasta 22 kW. Las personas interesadas podrán utilizar el servicio a través de la aplicación móvil de la operadora.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, destacó que “el Concello está trabajando para modernizar todas nuestras concesiones para hacerlas más útiles para la ciudadanía y más ecológicas. Esta es una medida más que se suma a las que hemos puesto en marcha en materia de accesibilidad”.