A Coruña impulsa la movilidad eléctrica con recargas gratuitas en la Fábrica de Tabacos
La iniciativa se desarrollará entre los días 11 y 17 de mayo
El Concello da Coruña continúa avanzando en la modernización de los aparcamientos municipales dentro del Plan de Concesiones, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible y adaptada a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Actualmente, diez párkings públicos de la ciudad disponen ya de puntos de recarga para vehículos eléctricos o están tramitando su instalación para incorporarlos próximamente.
Entre ellos se encuentra el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos, donde el Concello pondrá en marcha, en colaboración con el operador Telpark , una campaña especial para promocionar el uso de este servicio.
La iniciativa se desarrollará entre los días 11 y 17 de mayo y permitirá a los usuarios acceder de manera gratuita a seis plazas equipadas con cargadores semirrápidos de hasta 22 kW. Las personas interesadas podrán utilizar el servicio a través de la aplicación móvil de la operadora.
El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, destacó que “el Concello está trabajando para modernizar todas nuestras concesiones para hacerlas más útiles para la ciudadanía y más ecológicas. Esta es una medida más que se suma a las que hemos puesto en marcha en materia de accesibilidad”.