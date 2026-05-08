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A Coruña

Marineda City abre nuevas tiendas: Brownie, Blue Banana, Columbia, New Era, Miramira y Swarovski

La textil ya ha abierto sus puertas y próximamente se sumarán al centro el resto de novedades

Redacción
08/05/2026 13:02
Blue Banana en Marineda City
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Marineda City da la bienvenida a nuevas marcas: Brownie, Blue Banana, Miramira, Swarovski, Columbia y New Era se incorporan al complejo de A Coruña.

En el ámbito de la moda, Blue Banana ya ha llegado a la planta 1 de Marineda City, frente a H&M, con una propuesta vinculada al espíritu aventurero. La marca española tiene una identidad muy ligada a la exploración, los viajes y la naturaleza y ofrecerá en esta tienda su colección de hombre, mujer y niños. Está previsto que Blue Banana organice una fiesta de inauguración el próximo sábado 16 de mayo con un DJ y muchas sorpresas.

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A esta incorporación se sumará Miramira (planta 1, junto a Skechers) con una oferta de joyería y bisutería de tendencia, con diseños actuales pensados para el día a día. También en el ámbito de los accesorios, Swarovski abrirá en breve un nuevo espacio en la planta baja, que estará situado entre Tea Shop y el nuevo establecimiento de Belros. La reconocida marca internacional reforzará la oferta premium del centro con sus icónicas piezas de joyería y cristal. Asimismo, en próximas semanas, llegará a Marineda City la firma española de moda joven Brownie, que abrirá una nueva tienda en la planta 1.

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Además, Marineda City anuncia la firma de dos nuevas enseñas vinculadas a la moda deportiva y urbana que llegan por primera vez a Galicia: Columbia Sportswear, la firma estadounidense de equipamiento deportivo, y New Era, especializada en gorras y moda streetwear. Ambas se incorporarán en la primera planta del centro comercial.

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