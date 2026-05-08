María Sierra | “Estas fiestas son la confirmación de que Xuxán existe”

La presidenta de la asociación vecinal, María Sierra, con una sudadera de la entidad German Barreiros

El barrio de Xuxán aún sigue revindicando mejoras en los servicios: que llegue la línea de bus es su principal demanda pero también ansían poder tener otros servicios como polideportivo o biblioteca. En cambio, este año podrán cumplir otra de sus ilusiones, contar con sus propias fiestas, dedicadas al santo Job, por aquello de la paciencia. Están organizadas por la asociación de vecinos, presidida por María Sierra desde que se creó, hace un año.

¿Qué suponen estas fiestas para el barrio?

Son la confirmación de la existencia del barrio como comunidad en un aspecto más general. Hasta ahora, se creía el barrio sin vida y las fiestas corroboran que no es así. Aquí hay gente con ganas de hacer cosas, ganas de crear colectividad. Desde la asociación damos un impulso para hacer grupo. La fiesta es algo que nos hace ilusión y creemos que va unir más a los vecinos y fomenta hacer cosas juntos.

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¿Cómo surgió la idea?

Desde que se formó la asociación teníamos claro que queríamos hacer unas fiestas. Al poco de existir la idea ya pensamos en el santo Job, el santo de la paciencia porque nos representa bastante. Algunos luchamos mucho por tener nuestras viviendas, varios durante más de diez años. No hay nada que nos defina mejor que la paciencia. Al principio fue como un poco de broma pero al final dijimos: “¿Por qué no?"

¿Y el proceso?

Nuestra primera idea era hacer la fiesta de un día porque somos nuevos y tenemos poca experiencia. También porque estamos en mayo y hay colegio pero al final decidimos que fueran dos días, no es algo muy grande pero sí respetable. Teníamos claro que queríamos algo orientado a las familias, a las personas con niños. Tendremos hinchables, fiesta de la espuma... Después, para los más mayores –la media de edad de los vecinos está entre los 40 y pico–, pensamos que ese tipo de música podría ir bien. Los juegos del domingo por la mañana los organizamos nosotros mismos porque no teníamos clara la subvención que nos iban a dar.

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Hablando de ayudas, ¿cree que se ha hecho una buena distribución de las ayudas?

La resolución oficial la recibimos oficialmente el jueves. Tenemos claro que en el baremo tienen más puntuaciones las fiestas que tienen un arraigo. No contábamos con que nuestra propuesta fuera la de mayor valor. Creemos que nunca es suficiente pero estamos conformes. Nos gustaría que llegara un poco antes porque estuvimos trabajando sobre las nubes en algo hipotético sin tener confirmación de las cosas hasta casi el día de la fiesta.

Inés Rey dará el primer pregón, ¿por qué tomaron esa decisión?

No fue algo muy pensado, fue surgiendo mientras estábamos organizando lo que íbamos a hacer y pensamos que sería interesante que hubiese un pregón. Fue en una reunión con varios representantes del concello, les propusimos si alguno quería ser el encargado de hacerlo y a los pocos días nos confirmaron que sería Inés Rey.

¿Algún objetivo de cara al futuro de las fiestas?

Hasta que pasen las fiestas y veamos cómo responde la gente no. Queremos hacer algo que le guste a todos los que quieran acercarse pero, sobre todo, a los del barrio, priorizamos sus gustos. Según vaya este año, veremos si podemos hacer mejoras y otras cosas. En un tiempo, haremos una encuesta para conocer la opinión de los vecinos y que puedan aportar sus propuestas. De momento, tenemos muchas ganas, esperamos que no llueva y poder pasar unos días de fiesta todos juntos.