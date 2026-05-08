Iván Ferreiro | “Lo de ‘Leiva vs Ferreiro’ lo decidimos en Riazor”

Iván Ferreiro, en un concierto en el Palacio de la Ópera Carlota Blanco

Iván Ferreiro se subirá este sábado al escenario del Coliseum (22.00) para ofrecer un concierto especial, en el que repasará sus 35 años de trayectoria, desde su etapa con Los Piratas hasta hoy. “Hemos preparado un concierto de casi dos horas, 35 años de canciones, vamos con mucha ilusión”.

Tiene que ser complicado resumir 35 años en dos horas.

La verdad es que me ha costado horas de trabajo y de pensar cuál era la mejor selección. Lo que más me ha costado ha sido dejar temas fuera, lo que se queda fuera es lo que más rabia me da.

¿Porque no le terminaban de convencer o porque al público no le iban a gustar tanto?

Porque no cabían, realmente. Si hubiera metido todo me quedaría un concierto de cuatro horas (sonríe). He tenido que sacrificar cosas. Sí que había cosas que ya no me veo cantando, pero otras me dan pena. Espero haber acertado con la selección.

¿Le ha servido para reflexionar sobre cómo era el Iván de hace 35 años y como es hoy en día?

Me ha hecho tener que mirarme en estos últimos años, hacia dónde he ido, cómo he hecho las cosas... Ha sido un viaje curioso, porque al principio me pareció que solo tenía que seleccionar y cantar canciones, pero elegir me obligaba a tener que pensar sobre muchas cosas. Pensé que iba a sufrir más, pero el resultado de lo que veo y cómo he hecho las cosas, me parece que no está tan mal.

¿Hay algún momento del pasado que le gustaría cambiar?

La verdad es que no... han sido años llenos de cosas buenas y malas, pero casi todas las malas me han traído algo bueno después o han venido por situaciones que eran inevitables. Hay épocas que disfruté mucho, sobre todo de juventud. Echo de menos mi cuerpo de los 30, ahora mi cuerpo tiene 55 y me cuesta subir escaleras, engordo más fácilmente, las resacas no son iguales... (ríe). Pero ahora duermo mejor, que antes tenía insomnio, me sentía más joven pero dormía peor (sonríe). Echo de menos la juventud de mi cuerpo, pero no mi cabeza de la juventud.

Ahora hace este ejercicio de recuerdo en el Coliseum, ¿pero recuerda su primera actuación en A Coruña?

Creo que la primera fue con Piratas. A lo mejor en el Playa. Sobre todo recuerdo los conciertos en el Playa. A Coruña siempre nos ha tratado bien, muy bien. La siento como casa, voy a menudo, este mes he ido dos veces a pasar fines de semana. Es un sitio donde tengo casi una vida, amigos... Tocar en Coruña es como tocar en mi casa.

¿Y hay algún recuerdo musical especial en A Coruña?

Muchos, ¿no? Recuerdo el concierto de versiones de Golpes Bajos, que fue precioso. Me han pasado muchas cosas bonitas. Recuerdo que conocí a Amaral, a Eva y a Juan, en un concierto en Riazor, recuerdo de forma muy clara que me acerqué a saludarlos después de las pruebas de sonido, quería conocerlos, los admiraba... fue súper bonito. En ese mismo sitio recuerdo también tener una charla preciosa con Leiva, que fue cuando decidimos hacer lo de ‘Leiva vs. Ferreiro’, lo decidimos ahí en Riazor. Hay muchos momentos bonitos a nivel personal. Luego, lo conciertos en Coruña siempre son cojonudos.

Menciona a Amaral, hace poco comentaba que llegó a odiar ‘Años 80’ hasta que se la escuchó a Eva y a Juan en un concierto al que asistió.

(Ríe). Sí, en un festival en la última gira de Piratas, la de ‘Relax’. Nosotros ya no la tocábamos, la habíamos eliminado del repertorio y recuerdo estar en medio del público y Eva y Juan, solos con la guitarra, cantar la canción. El público no sabía que yo era el de la canción (sonríe), fue muy bonito. Recuerdo ver cómo el público cantaba la canción, fue súper emocionante y pensé: “Bueno, pues igual no está tan mal la canción, ¿no?” (ríe). Tonterías de la juventud, digamos.