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A Coruña

Hace 25 años | Vázquez, Cuiña y Couceiro firman el convenio del nuevo palacio de congresos del puerto

En 1976, medio siglo atrás, se anunciaba que el Sanatorio Marítimo de Oza iba a pasar a depender de la Diputación

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
08/05/2026 00:05
Vázquez, Cuiña y Couceiro, hace 25 años, durante la firma del convenio
Vázquez, Cuiña y Couceiro, hace 25 años, durante la firma del convenio
Pedro Puig
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Hace 25 años el proyecto para la construcción de lo que hoy es Palexco recibía un gran impulso con la firma del convenio entre la Xunta, el Ayuntamiento de A Coruña y la Autoridad Portuaria para costear las obras. Hace medio siglo, en 1976, se anunciaba que el Sanatorio Marítimo de Oza iba a pasar a depender de la Diputación. En 1951, 75 años atrás, llegaba el trasatlántico ‘Magallanes’, y hace un siglo, en 1926, se proyectaba en el teatro Linares Rivas la película ‘La quimera del oro’.

8 de mayo de 2001
8 de mayo de 2001
ARCHIVO

Hace 25 años | Vázquez, Cuiña y Couceiro firman el convenio del nuevo palacio del puerto

El proyecto de construcción del palacio de congresos del puerto recibió ayer, 7 de mayo de 2001, un nuevo impulso. Xosé Cuiña, Francisco Vázquez y Antonio Couceiro firmaron el convenio, con el que se comprometen a aportar 2.500 millones de pesetas para costear las obras. A lo largo de esta semana, los coruñeses que lo deseen podrán acercarse hasta la Estación Marítima para conocer las tres propuestas que concursan para acometer uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad.

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La colaboración institucional y la aportación privada han sido claves y permitirán que en el muelle de Trasatlánticos se levante un recinto que costará cerca de 8.000 millones de pesetas. Dentro de unas semanas se conocerá el resultado del concurso para la construcción del palacio.

8 de mayo de 1976
8 de mayo de 1976
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Hace 50 años | El Sanatorio Marítimo de Oza será cedido a la Diputación Provincial

El Sanatorio Marítimo de Oza pasará a depender de la Diputación Provincial de La Coruña a partir del próximo mes de julio de 1976. El cuadro médico del Sanatorio Marítimo se ha reunido con el presidente del Colegio Médico de La Coruña, doctor Campo Mardomingo, el cual calificó de desacertada la medida y concretó que se harían gestiones ante el ministro de la Gobernación. Cabe destacar que la cesión del sanatorio a la Diputación tendría carácter de gratuidad.

Por otra parte, la Asociación de Vecinos de El Burgo continúa con el desarrollo de sus actividades culturales y en su propaganda trata de practicar aquello de “enseñar deleitando”. Siro, el dibujante y militante de la lengua gallega, hablará sobre Ramón Cabanillas.

8 de mayo de 1951
8 de mayo de 1951
ARCHIVO

Hace 75 años | El “Magallanes” atraca en la ciudad con millón y medio de cigarros puros

Despachado para Nueva York, de donde continúa viaje a los puertos españoles de su itinerario habitual, zarpó el 27 de abril del puerto de La Habana el trasatlántico “Magallanes”, de la Compañía Trasatlántica Española. Dicho buque, además de los pasajeros y la carga general que trae desde Veracruz, recogió en La Habana 270 pasajeros destinados a España, así como también un importante cargamento de tabaco, consistente en 500 tercios y 1.500.000 cigarros puros.

Gran animación reinó durante toda la tarde en el muelle de San Francisco con motivo de la partida de los numerosos viajeros que embarcaron en el “Magallanes”, que es esperado en La Coruña el próximo viernes, día 11 de mayo. El buque ha pasado ya por Nueva York y está en pleno viaje cruzando el Atlántico.

8 de mayo de 1926
8 de mayo de 1926
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Hace 100 años | Gran éxito de la película “La quimera del oro” en el Teatro Linares Rivas

“La quimera del oro”. Así se titula una hermosa película proyectada ayer, 7 de mayo de 1926, en el Teatro Linares Rivas. Salvando alguna escena excesivamente realista, es una producción bella, artística y que hace reír de muy buena gana sin ofender la moral. El público acudió en avalancha a ver la magnífica producción... y a demostrar que las obras sanas no causan pérdidas a los empresarios.

Las películas ñoñas no las quiere el público, pero hay muchas que pueden ver toda clase de personas que son artísticas, atrayentes y de alto valor estético. Mientras las empresas opten por esta clase de obras, contarán con nuestras simpatías. También ayer, en el Teatro Rosalía de Castro, se celebró el concierto de música gallega a cargo de la agrupación coral “Saudades”.

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Schiphol (Netherlands), 07/05/2026.- Medical staff with ambulances at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, 07 May 2026. The second medical evacuation plane with a sick person on board the cruise ship MV Hondius was en route to the Netherlands. The 56-year-old man may be infected with the hantavirus. According to the World Health Organization (WHO), three suspected hantavirus case patients have been evacuated from the Dutch cruise ship MV Hondius, anchored off the coast of Cape Verde, and are on their way to receive medical care in The Netherlands in coordination with WHO. (Cabo Verde, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MICHEL VAN BERGEN

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EFE