Filomena Ribeiro | “Las cirugías de cataratas subirán mucho en número en el futuro cercano”

Ribeiro, ayer frente a Palexco Patricia G. Fraga

A Coruña se presenta esta semana como capital nacional de la oftalmología con la celebración en Palexco del 41 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (Secoir). Un evento que cuenta con Filomena Ribeiro –oftalmóloga portuguesa y presidenta de la Sociedad Europea de Cataratas y Cirugía Refractiva (Escrcs)– como invitada estrella, con la ponencia que esta experta ofreció ayer ante colegas del sector.

¿De qué trató su charla?

Fue sobre la cirugía de cataratas y de tratar la visión funcional que los pacientes van a tener después de ellas, tratando de que los pacientes queden viendo bien a todas las distancias sin depender mucho de las gafas. En concreto, hablé de la evolución de las lentes intraoculares, que en los últimos años se han desarrollado mucho, con lo que hablamos de los desafíos que van aparejados a estas lentes, empezando por el diseño de ingeniería, qué tendencias de evolución tienen, cómo desarrollar los parámetros para evaluar su calidad visual, etc. También hablamos de cómo clasificar estas lentes en diferentes grupos, con base en una lista de la Escrcs que nos permite clasificarlas según su rendimiento.

¿Ha avanzado mucho el sector en los últimos años?

Mucho, y tan rápido que hasta hace pocos años no había clasificaciones de este estilo, importantes porque nos dan herramientas a los médicos para recomendar lentes basándonos en la evidencia científica. Todos los años salen al mercado lentes con nuevos diseños y capacidades correctivas.

¿Los pacientes notan esa evolución? ¿Cuál es la mayor preocupación de cara al futuro?

Bueno, la presbicia, la dificultad de ver a distancia corta o intermedia con la edad, que es algo que afecta al 100% de la población con cataratas. Después de cirugías como las de las cataratas, hoy en día tenemos la alegría de que no solo podemos recuperar la visión de la gente, sino que les ayudamos a leer o usar el smartphone o el ordenador. Los cambios demográficos también afectan: cada vez la gente vive más y trabaja hasta más tarde, los medios digitales abundan en nuestro día a día, con lo que la presbicia sigue aumentando. Además, hay más exigencia y esfuerzo visual, y eso tiene una repercusión en la incidencia de la miopía.

¿Por qué decidió dedicarse a la salud visual?

Siempre quise ser médica. Estudiando me gustaba mucho la cirugía, y en cuanto entré en contacto con la cirugía ocular me enamoré de ella porque no hay una cirugía más bonita y detallista que en la oftalmología. La satisfacción de hacer que una persona vea bien es increíble, no tiene igual. Son cirugías muy complejas, que nos imponen estar en un foco muy intenso durante todo el proceso, pero muy bonitas.

¿Qué retos y desafíos le esperan a su asociación? ¿Son parecidos a los del sector?

Sí, hay muchos cambios. Es una especialidad muy técnica, y siempre hay novedades que, unidos a los cambios sociales, conllevan desafíos para la profesión. Por ejemplo, es importante insistir en el entrenamiento quirúrgico, porque se prevé que las cirugías de cataratas aumenten mucho en número en el futuro cercano.

¿Ayudarán la IA o la cirugía robótica a hacerlo más fácil?

Es posible, son cosas que están evolucionando muy rápido, y también tendremos que aumentar la formación y educación en ellas. El próximo congreso de la sociedad, en Londres, tendrá como principal tema la IA, para que sepamos los desafíos que afrontaremos y lo que nos puede proporcionar. La cirugía robótica se está desarrollando también: aunque su irrupción se ha dado de momento en otras especialidades, ya está empezando a llegar a la oftalmología y ya hay sistemas para cirugía de cataratas innovadoras que se están probando en humanos.

¿Qué hace especial a este congreso? ¿Tenía ganas?

Para mí es todos los años uno de los principales congresos a los que acudir en el sector. Soy socia desde que tengo recuerdos (ríe). Tengo una conexión grande con Secoir, ya participé en muchos actos de formación y monografías, y siempre sentí un enorme cariño al ser recibida en España, un país con un desarrollo tecnológico y en oftalmología referente en Europa. Coruña está también en mi corazón porque de pequeña siempre pasaba mis vacaciones en Galicia, me encanta el mundo gallego, y que el congreso sea aquí me hace estar muy contenta.