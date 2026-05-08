Fiesta del Pan de Carral Pedro Puig

La Fiesta del Pan de Carral es la gran protagonista de este fin de semana en el área coruñesa, donde el barrio de Xuxán estrenará sus fiestas patronales, en honor a Santo Job.

El sábado 9 y el domingo 10 de mayo estarán dedicados al pan en Carral.

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La celebración empezará el sábado 9 de mayo a partir de las 12.00 horas con la apertura de la exposición y venta de pan, así como del bocadillo cardiosaludable. A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de una feria medieval con presencia de artesanos del cuero, orfebres, esmaltes, textil o bisutería. Además, se habilitarán distintos espacios como un obradoiro de madera, talleres de elaboración de pan dirigidos a niños y niñas, y dos expositores: uno de asociaciones municipales y otro de los centros educativos de Carral.

La animación musical comenzará a las 12.30 horas con la actuación del grupo Gaeloc Medieval, que repetirá a las 13.30 horas. A las 14.00 horas tendrá lugar la sesión vermú con el Dúo D’Vicio. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, la charanga Noroeste recorrerá el Campo da Feira y las calles del municipio. A las 16.30 horas, el alumnado del IES de Carral representará la obra teatral ‘O toxo’ en la Praza da Capela, con una segunda función prevista a las 18.00 horas.

Durante la tarde continuarán los talleres infantiles de pan y madera, junto con el expositor ‘Pan en 3D’, que permitirá realizar una visita en realidad virtual a un obrador. A las 17.30 horas actuará nuevamente Gaeloc Medieval, mientras que a las 18.30 horas tendrá lugar un espectáculo de zancudos y malabaristas acompañado por este mismo grupo, que volverá a subirse al escenario a las 20.00 horas. La jornada del sábado finalizará a partir de las 21.00 horas con la sesión nocturna a cargo del Dúo D’Vicio y el grupo América de Vigo.

El domingo 10 de mayo, la actividad comenzará a las 11.00 horas con la reapertura de la exposición y venta de pan, el bocadillo cardiosaludable, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos, y talleres de pan y pulseras de cuero. A las 11.30 horas actuará Gaeloc Medieval, seguido del expositor ‘Pan en 3D’ a las 12.00 horas.

A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela. La programación continuará a las 13.30 horas con una nueva actuación de Gaeloc Medieval y a las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo de la Orquesta Acordes.

Por la tarde, a las 16.00 horas, la charanga Sorcha Show Band animará el Campo da Feira, seguida a las 16.30 horas por otra actuación itinerante de Gaeloc Medieval por las calles, junto con la continuidad de los talleres y el expositor ‘Pan en 3D’. A las 17.00 horas tendrá lugar el espectáculo ‘Rufina e Benito’, durante el cual se repartirá pan de Carral entre el público asistente.

La jornada dominical proseguirá con nuevas actuaciones de Gaeloc Medieval a las 18.00 horas y de la charanga Sorcha a las 18.30 horas. La XXII Festa do Pan se despedirá a partir de las 20.00 horas con la sesión musical nocturna a cargo de la Orquesta Acordes.

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Empezará el sábado 9 de mayo a las 11.00 con chocolate con churros y a las 12.00 con el evento 'Jugando a reciclar'. La alcaldesa, Inés Rey, se encargará a las 14.00 del pregón y Carlos Bay protagonizará la sesión vermú a partir de las 14.15.

Desde las 16.30 habrá actividades infantiles con hinchables y fiesta de la espuma y a las 18.30 actuará la Nova Trova Coruñesa. A las 21.30 Pablo Balseiro dará un concierto con grandes éxitos de los 80 y los 90. A las 22.30 será el encendido y a las 23.15 terminará el día con sesión dj.

El domingo Folerpas se encargará del pasacalles desde las 11.00 y a las 12.00 habrá juegos tradicionales organizados por la asociación de vecinos. Os Kibbis amenizarán la sesión vermú a las 13.30 y a las 15.30 habrá una sesión musical juvenil. La fiesta acabará con un tardeo de los 80 y los 90 a partir de las 17.00 horas.

En el vecino Barrio de las Flores la fiesta será el 9 de mayo. A las 10.00 actuará Aturuxo, seguido a las 13.00 de Os Viqueiras de Ordes. A las 14.00 será el momento de comer en el xantar popular y a las 16.00 llegará la sesión de cantacuentos con Silvia Penide, Laura Rey y Natalia Navaza. A las 16.30 se empezarán a elaborar los maios y a las 18.00 actuará Cántigas da Terra. DJ Misa se encargará de la música a las 19.00 y a las 23.00 será el turno de Mediarea, seguidos a las 00.30 por Rapariga DJ.

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En Sada la fiesta llegará con el Touliña Pop este sábado, 9 de mauo. Empezará con una sesión vermú en la avenida del Puerto a las 13.30 horas, seguida por otra en la calle de la Playa a las 18.00 horas. En los estarán Nashville Pussy, The Lords of Altamont y The Jackets, junto a sesiones de DJs Pizarrapop, El Tigre de Malasia, Diego de la Church, Angel Snap y un DJ sorpresa.