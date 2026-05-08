El IES Isaac Díaz Pardo de Sada premiado a la mejor destreza de vuelo en la V Liga Maker Drone

El instituto de Sada recibió uno de los galardones de la jornada German Barreiros

Más de 170 escolares de toda Galicia se reunieron este viernes en el Coliseum para disputar la quinta edición de la Liga Maker Drone. La única representación de la provincia coruñesa que fue galardonada fue el instituto Isaac Díaz Pardo, del concello de Sada, que se llevó el reconocimiento a mejor destreza en el vuelo. Los ganadores volvieron a ser, como el año pasado, los alumnos del CPR Plurilingüe Montecastelo de Vigo.

Las distinciones fueron entregadas por Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Pilar Romero Vázquez-Gulías, presidenta de la Fundación Barrié; y Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.

Diecisiete centros educativos participaron en esta competición, organizada por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG. Fue una jornada con una gran afluencia en la que los drones dirigidos por los alumnos tenían que pasar las pruebas para ir superando diferentes fases, hasta llegar a la gran final.

Las clasificatorias consistían en maniobrar sobre un aerogenerador de 10 metros de altura, tenían que disparar sobre unas zonas marcadas para conseguir puntos y después, ya en la segunda fase, recoger cajas de herramientas, de lo más alto para seguir puntuando. El reto de este año era demostrar la que los drones son capaces de realizar tareas que, en un entorno profesional, podrían reducir la exposición de las personas a sufrir accidentes laborales en altura.

El campeón revalida título

Fallos técnicos y algunas caídas demostraban lo complicado que era ganar el trofeo, que finalmente se llevaron los vigueses tras conseguir la máxima puntuación en la primera fase y ser los más rápidos en conseguirlo. Por ello, no solo se llevaron el primer premio sino también la posibilidad de conocer mejor el mundo del tráfico aéreo.

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Gracias a la colaboración de este año con Enaire, el gestor de la navegación aérea en España, podrán disfrutar de una visita al Centro de Control Aéreo de la Terminal de Santiago de Compostela. Gracias a esta experiencia conocerán de primera mano el sistema de gestión, seguridad y eficiencia de los trabajos en este espacio.

El instituto de Vigo no fue el único premiado, ya que hubo otros cuatro reconocimientos. El IES Francisco Daviña Rey, de Monforte de Lemos, ganó el mejor diseño; el CPR Las Acacias, de Vigo, fue el que presentó la solución más disruptiva, el IES Poeta Díaz Castro, de Guitiriz, se hizo con el mejor diseño, y la destreza fue para el centro sadense.