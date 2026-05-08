El Compinche celebra una gran noche de música en directo

De pie, Ángel Montoya, Diana Pombo, Alberto Barral, Aníbal, José Brea, Gerson, El Corta; abajo, Batu, Ramiro Edreira, Flecha y César de Centi

El local El Compinche de A Coruña se llenó este jueves de público en la celebración de la primera edición de los temas propios de músicos coruñeses, una iniciativa que puso el foco en la creación original y en el valor de las composiciones de autor dentro de la escena local.

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La cita reunió a artistas y asistentes en una noche marcada por la música en directo y también por la reflexión compartida entre los propios músicos: cada vez existen más espacios para actuaciones en vivo, pero también crece el protagonismo de las versiones frente a las canciones originales.

El evento se convirtió así en un punto de encuentro entre creadores y público, reivindicando la importancia de apoyar la identidad musical de la ciudad y recordando que detrás de cada tema propio hay una historia, una personalidad artística y una forma de entender la cultura coruñesa.

Tras la buena acogida de esta primera edición, la organización ya trabaja en una segunda edición, que contará con nuevos artistas interesados en sumarse a la propuesta.