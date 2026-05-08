El Ayuntamiento espera que en 2030 haya 11.000 viviendas más que en 2024

Obreros trabajando en el edificio prefabricado en Xuxán Patricia G. Fraga

Que A Coruña está creciendo, eso es obvio. La esbelta silueta de las grúas se puede distinguir en la periferia, sobre todo en Xuxán. A medida que más personas acuden a la ciudad, más necesaria es la vivienda. El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, explicó ayer que las proyecciones municipales son que para 2030, la ciudad cuente con 11.000 viviendas más que en 2024. Eso supondría aumentar en un 8% el parque de viviendas, que en 2021 se cifraba en 136.205, según cifras del INE.

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Para llegar a esta cifra, el Gobierno local incluye todas las grandes promociones de la ciudad, como Xuxán, San Pedro de Visma e incluso Monte Mero, donde todavía queda proyecto por decidir. Incluso ámbitos que se han judicializado, como Parque de Oza. Por ejemplo, en el caso de San Pedro de Visma, Lage espera que las primeras viviendas estén accesibles en 2028. “Ahí está tamén a actuación da propia administración autonómica en Monte Mero, ahí está a actuación de O Castrillón. Creo que temos unha serie actuacións que van permitir mellorar a situación que temos”, concluyó.

“A cidade medra económicamente, é unha cidade que hoxe é unha referencia en España. Pero non debemos ser autocompracentes”, advirtió. Uno de los principales retos urbanísticos que afronta la ciudad es dotar de espacios verdes al casco urbano consolidado. Mientras que en los nuevos desarrollos los parques ya están incluidos, las zonas verdes en barrios como Monte Alto (parque del Vigía) o el Agra do Orzán parque del Observatorio) resultan mucho más difíciles de desarrollar. “Na parte que nos toca, o que intentamos é sacar isto adiante”, señaló Lage durante su comparecencia.

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Por su parte, Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación provincial de Promotores Inmobiliarios (Aproinco), echa sus propias cuentas: “En Monte Mero, son más de cuatro mil viviendas, y quedan por construir otras dos mil en Xuxán, si se suman las dos parcelas que se tienen que modificar en el PGOM, y las mil en licencias privadas. También está San Pedro de Visma. Si vamos sumando, van dando los números”. Pero una cosa es el papel, y otra cosa el terreno, que es donde se mueven los promotores y que está plagado de dificultades.

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Por ejemplo, legales: “A mí me gustaría que a esa cifra se pudiesen unir las 400 de As Percebeiras”. Este pequeño polígono, ubicado en Labañou, nunca ha sido aprobado en pleno debido al rechazo del BNG, que considera excesivos sus edificios de ocho alturas. En enero se aprobó una nueva suspensión por el mismo plazo de un año. En el caso de Parque de Oza, en O Castrillón, la altura también es el problema, con 17 pisos de alto, las torres inquietan a algunos vecinos del barrio, mientras otros apoyan e proyecto, que supondrá la urbanización y ordenación de mucho espacio que ahora no es más que un descampado.

cifras 4.397 unidades habitacionales se construirán en Monte Mero, un desarrollo que la Xunta ha declarado Proxecto de Interese Autonómico (PIA) 8 alturas tienen los edificios del polígono de As Percebeiras, que suman 400 viviendas, proyecto que se suspendió hasta el próximo año 144.000 trabajadores cualificados existían en Galicia en el sector de la construcción en 2020, pero tras la crisis del covid su número se redujo a la mitad

Falta de mano de obra

Pero los legales no son más que uno de los muchos problemas que se afrontan. Por ejemplo, la mano de obra sigue siendo escasa, y las empresas constructoras necesitan cada vez mayor cualificación. “Cuando se produjo el covid había 144.000 trabajadores en el sector en Galicia. Ahora hay 80.000”, apunta Yáñez. Existen planes para tratar de agilizar la construcción apostando por piezas prefabricadas, que se montan en el solar de la obra. En Xuxán, la Xunta está construyendo así un edificio de viviendas sociales.

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Los cimientos son de hormigón, pero a partir de la planta baja todo se cubre de plancha. Atornillada, muy ligera, metálica, que se monta en un instante. A esto se añaden doce centímetros de espuma que funcionan como un extraordinario aislante. Sin andamios ni ladrillo, el tiempo de construcción se reduce a la mitad. Pero el problema es la capacidad industrial, como señala Yáñez. A día de hoy, no existen fábricas que puedan producir las planchas metálicas al ritmo que necesitaría la construcción.

“La capacidad no llega ni al 1% de lo que se necesitaría. Hay que dotar a las fabricas de maquinaria especializada, Necesitaríamos más ingenieros. Existe una línea de ayudas específicas, un Perte de 1.300 millones de euros al año, para fomentar la actividad, pero es que las fábricas no existen. Además, hay normativas que prohíben la construcción industrial”, enumera. A corto plazo, es imposible prescindir de los andamios y los ladrillos, por muy costoso que sea, advierte Yáñez: “Soy escéptico porque cuanta más demanda haya, los materiales y la mano de obra se encarecerán”.