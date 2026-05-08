DXT Campeón recibe uno de los Premios San Juan 2026 de la Comisión de Hogueras

El jurado, durante la reunión que celebró ayer en El Corte Inglés Dani Patiño

DXT Campeón, la Policía Local coruñesa, la Asociación Eidos, Marisol Soengas, Constantino Fernández y Belén do Campo son los ganadores de los Premios San Juan 2026, impulsados por la Comisión Organizadora de las Hogueras de San Juan.

El jurado, en el que Carlos Fernández Barallobre ejerció como secretario, compuesto por siete mujeres y ocho hombres de diferentes ámbitos de la sociedad coruñesa, estuvo presidido por el exalcalde Francisco Vázquez.

Nombres

El premio ‘Rey Alfonso IX’ a la labor institucional lo recibirá la Policía Local herculina.

El ‘María Pita’, que distingue los valores ciudadanos, se le otorgó a Marisol Soengas, científica bióloga natural de Agolada que reside en el barrio de A Gaiteira.

La Asociación de Coros e Danzas Eidos se llevó el premio ‘Teniente General Fernández Vallespín’, que premia a la cultura y a los valores artísticos.

El ‘Marineda’ al deporte fue para DXT Campeón, periódico del Grupo Editorial El Ideal Gallego que el pasado mes de diciembre cumplió treinta años de existencia.

Elección de la Meiga Mayor de las Hogueras 2026 Más información

En los premios San Juan, la iniciativa empresarial y el esfuerzo innovador se distinguen con el galardón que lleva por nombre ‘Rey Carlos I’ y que en esta ocasión fue para Constantino Fernández, consejero delegado de Altia.

Por último, Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta en la ciudad, fue distinguida con el ‘Inés de Ben’ por “su trayectoria al servicio de La Coruña”.

Este es el único galardón que no se votó ayer, durante la reunión que mantuvo el jurado, sino que lo decide previamente la Comisión Organizadora de las Hogueras de San Juan.

Candela Pedreira Vidal es la 56 Meiga Mayor de las Hogueras 2026 Más información

Los premios serán entregados por la LVI Meiga Mayor, Candela Pedreira Vidal, en el transcurso de la LIV Fiesta del Aquelarre Poético, acto de exaltación de la Meiga Mayor y de las Meigas de Honor de las Hogueras-26 que se celebrará, el próximo día 20 de mayo, a las 20.00 horas, en el teatro Rosalía Castro.

Más premiados

La Comisión Organizadora de las Hogueras-26 también concedió, como reconocimiento a su labor para salvaguardar las esencias y tradiciones de la noche de San Juan en nuestra ciudad, el premio 'Cardo de Plata' en la modalidad de individual a José M. Merelles Remy, Director General de Turismo; Carmen Pita Urgoiti, Directora de Promoción del Turismo; Antonio Deus Álvarez, Concejal del Ayuntamiento; Nadia Quintela Rodríguez, Meiga Mayor 2010; Celsa Núñez Añón, empresaria, y José Ricardo Pardo Gato, abogado.

La noche de San Juan coruñesa cambia arena por asfalto y gana presencia en los barrios Más información

Por lo que respecta a la modalidad de colectivo, se concedió 'Cardo de Oro' a la Coral de la Casa del Mar; 'Cardo de Plata' a la Comunidad de los PP. Dominicos, y 'Cardo de Bronce' a la parroquia de San Jorge, parroquia de San Andrés, Conservatorio Superior de Música y AA.VV. del Ventorrillo.

También, la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan ha distinguido con el premio “Sanjuanero de Honor 2026” a Mónica Martínez Lema, periodista.

Estos galardones, que premian la colaboración prestada por quienes los reciben con la Comisión Organizadora de las Hogueras, serán entregados en el transcurso de los Actos de exaltación de las Meigas que se celebrarán los días 20 y 23 de mayo, respectivamente.