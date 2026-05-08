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A Coruña

Dorian, Sés, Ruxe Ruxe o Echo & The Bunnymen, primer avance del Festival Noroeste

Óscar Ulla
Óscar Ulla
08/05/2026 13:16
Presentación del Festival Noroeste 2026
Presentación del Festival Noroeste 2026
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40 años después de su primera edición, el Festival Noroeste volvió este viernes al Palacio de los Deportes de Riazor para presentar la 39 edición del evento y adelantar los primeros nombres que conformarán el cartel. "Están todos os que son, pero non son todos os que están", aseguraba la alcaldesa, Inés Rey.

Así, nombres como Dorian, Ruxe Ruxe, Sés, Echo & The Bunnymen, Pamela Rodríguez, Greasy Belly, Catuxa Salom, Bala, Fantastic Negrito, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken o Moura son algunos de los primeros nombres del cartel para esta edición de 2026, que se celebrará entre el 5 y el 8 de agosto.

[En ampliación]

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