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A Coruña

Detenido en A Coruña por seguir a mujeres de edad avanzada para robarles

La Policía Nacional arrestó in fraganti al hombre cuando le arrancaba una cadena de oro a una mujer 

Esther Durán
08/05/2026 11:34
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La Policía Nacional ha arrestado en A Coruña a un hombre que se dedicaba a seguir a mujeres de edad avanzada para robarles. El arresto se produjo este miércoles, 6 de mayo, a las 20.00 horas, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia cogieron infraganti al delincuente cuando intentaba robar a una persona.

Los policías se dieron cuenta de que había un hombre en la zona de Cuatro Caminos que actuaba de manera extraña: vigilaba y seguía a diferentes mujeres de edad avanzada, intentando, presuntamente, localizar a la víctima de un robo. 

Ante esta actitud, los agentes decidieron seguir a este varón por varias calles, en las que cambiaba de dirección sin sentido, siempre siguiendo a mujeres que caminaban solas por la vía pública.

Coche patrulla de la Policía Nacional

La Policía Nacional detiene al autor de un robo con violencia a una anciana en A Coruña

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Fue en la calle Ramón Cabanillas donde una mujer, que portaba una cadena al cuello de forma muy visible, se cruzó con este sujeto. En ese momento, este se dirigió hacia ella y de un movimiento rápido tiró de esa joya para salir corriendo con ella en la mano.

Los agentes corrieron tras él y lograron interceptarlo cerca de la calle Sofía Casanova para detenerlo por un delito de robo con violencia.

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