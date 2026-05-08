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A Coruña

Cruz Roja simboliza la solidaridad de A Coruña sobre la arena del Matadero

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/05/2026 14:47
Cruz Roja
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Formando una cruz sobre la arena de la playa del Matadero se simbolizó este viernes el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a cargo de trabajadores y voluntarios de esta entidad en A Coruña. La acción llamó la atención de los viandantes del paseo marítimo, dado que todos los participantes llevaban camisetas rojas. 

El personal de Cruz Roja reconoció así el compromiso de las 1.298 personas voluntarias y la confianza de las 28.256 personas y entidades socias que a lo largo de 2025 han hecho posible la labor de este organismo en la provincia. Una labor gracias a la que han sido atendidas 29.310 personas en un año.

"El evento que cada año organiza Cruz Roja con motivo de su Día Mundial supone una oportunidad para rendir homenaje a quienes sostienen, día tras día, la acción humanitaria en todo el mundo. En cada intervención, en cada llamada atendida, en cada acompañamiento se hace visible el compromiso del voluntariado, del personal laboral y de las empresas e instituciones con la protección de la dignidad humana", explica la entidad.

Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables

Betanzos escucha a sus mayores en una sesión especial en que se acordó tomar medidas contra la soledad y ampliar servicios

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