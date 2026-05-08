Corte de tráfico hasta final de mes entre Santa Catalina, la calle de la Estrella y los Cantones

Cortes de tráfico en los Cantones debido a las obras de reurbanziación Archivo El Ideal Gallego

Las obras de remodelación de los Cantones avanzan la buen ritmo y enfilan ya una nueva fase de actuaciones que, a inicios de la semana que viene, si focalizará en calle Santa Catalina y en su entorno.

La alcaldesa, Inés Rey, contextualizó este turno de trabajos, “necesaria para completar la pavimentación de Santa Catalina entre Durán Loriga y los Cantones”.

Estas tareas son fundamentales para reconfigurar este trecho, que pasará a ser totalmente peatonal, para darle continuidad a un recorrido natural a pie desde la plaza de Mina hasta la calle Real.

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La previsión de la dirección de obra de los Cantones es que los trabajos en esta parte de Santa Catalina comiencen el próximo lunes 11 de mayo, lo que exigirá cortar el tráfico en el acceso a la calle de la Estrella hasta el día 26 de este mes.

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De todas formas, se mantendrá en todo momento la accesibilidad peatonal y, dado que a la calle de la Estrella es zona de paso de servicios de carga y descarg ade los establecimientos hosteleros y también hay garajes, se habilitará un acceso provisional desde San Andrés, a través de la calle Mantelería.

En esta fase de obras, el corte del tráfico en Santa Catalina solo será efectivo en la intersección entre la calle de la Estrella y los Cantones. La circulación de vehículos que salen de Durán Loriga y giran a la izquierda en dirección a la calle San Andrés seguirá estando habilitada, como hasta ahora.