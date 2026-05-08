Carme Artigas, sobre la ubicación de Aesia en A Coruña: "Es una gran oportunidad para crear ecosistema"

Carme Artigas, esta mañana, en Oleiros Moncho Fuentes (EFE)

La copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas y exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, destacó en la mañana de este viernes que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) esté ubicada en A Coruña, al contrario que sucede con el resto de países del mundo, que localizan su agencia de supervisión en sus capitales: "Esto implica una gran oportunidad para crear ecosistema", apuntó.

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Artigas fue una de las ponentes invitadas en las conferencias internacionales impulsadas por la Universidad de Stanford 'Women in Data Science'. En el evento, celebrado en el Noa Boutique Hotel de Santa Cruz (Oleiros), la exsecretaria de Estado también quiso combatir la idea de que "Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula", pues detalló que el país asiático tiene un 40 % de las patentes de IA a nivel mundial -el doble que Estados Unidos- y también cuenta con una legislación "muchísimo más dura que la europea", mientras que el país americano cuenta con 350 leyes en este ámbito y California y Texas poseen las normas más restrictivas, pero a la vez "son los sitios de mayor innovación".

En este sentido, señaló que la clave para la adopción masiva de cualquier cosa es la confianza" y que lo que ocurre en Europa con la IA es que "las empresas aún no se fían", por eso apuesta por trabajar en ese ámbito, aunque advierte sobre los riesgos principales: las tecnologías que simulan ser personas y la amenaza vinculada a la comercialización de datos neuronales. Sobre la situación en Europa argumentó que "tiene la capacidad de innovar en la IA responsable que es compatible con los derechos fundamentales" y "la clave geoestratégica es que Europa no pierda los datos industriales, ya que todo el mundo va loco por conseguirlos, aunque la nube debe estar en territorio europeo y las copias de seguridad, también".

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Así, al evento celebrado en Oleiros también acudió el propio director de la Aesia, Alberto Gago, quien defendió que "España ha sido una palanca a nivel internacional en materia de IA, donde se han impulsado la creación de estructuras en las Naciones Unidas para trabajar en esta materia y hacerla cada vez más importante". Además, aseguró que "la confianza es un valor de mercado" y, por eso, cuanta más confianza se dé en la oferta comercial, mayor va a ser el mercado potencial y más impacto a nivel internacional, "algo en lo que el Estado trabaja por delante del resto de Europa", sentenció.

Un espacio por y para docentes

Paralelamente, durante la jornada de este viernes la facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de A Coruña acogió la tercera edición de 'IAEducativaDay', un espacio "por y para docentes" en el que más 35 ponentes exploraron sobre el impacto real de la IA en la educación bajo la atenta mirada de más de 350 mentes brillantes de diversos países del mundo.

Desde las 10.00 horas, expertos en inteligencia artificial abordaron los principales desafíos que propone esta nueva herramienta. Uno de los ejemplos de las grandes potencialidades que la IA propone está en el el Institut Peralada, en Girona. El director y jefe de estudios del centro, Rafael González y Carles Ballart, aterrizaron en A Coruña esta mañana para ofrecer el taller 'La IA está en el centro. ¿Qué hacemos?', donde expusieron la experiencia real del instituto gerundense creado en 2020, en el que la IA no se ha integrado como una opción tecnológica, sino como una realidad.