Cañita Brava inaugura un fin de semana festivo en el Barrio de las Flores

Cañita Brava, este viernes en el pregón del Barrio de las Flores Dani Patino

Las fiestas del Barrio de las Flores quedaron este viernes oficialmente inauguradas tras el pregón que dio Cañita Brava, quien interpretó en el escenario su gran éxito ‘La creación del amor’. El artista, una de las estrellas de Santiago Segura en su última película, ‘Torrente presidente’, fue el encargado de abrir fuego en unas fiestas llenas de música, con el Festival Urban Bloom, que contó con las actuaciones de Al Safir, Boby Drake, Joven Tensa & Kid Fisto, Rookah, Antía, Mark Adams, Tandub y DJ Hugo Mosquera.

Las fiestas seguirán este sábado ya desde las diez de la mañana con Aturuxo. A las 13.00 horas, Os Viqueiras de Ordes amenizarán la sesión vermú y a las dos será la comida popular. Por la tarde, a las 16.00 horas, habrá una sesión de cuentacuentos con Silvia Penide, Laura Rey y Natalia Navaza y elaboración de maios. La fiesta seguirá con Cántigas da Terra a las 18.00, DJ Misa a las 19.00 –con velada de boxeo a la misma hora en el polideportivo–, Mediarea a las 23.00 y Rapariga DJ como fin de fiesta a las 00.30.

El domingo, como citas más importantes, habrá zumba en la calle (12.00), concurso de tortillas (13.00) y callos (14.00). Por la tarde, actuarán El Corta (15.00), Ángel Montoya (17.00) y Emilio Barrul (19.00 horas).