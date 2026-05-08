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A Coruña

Bonnie Tyler, en coma inducido meses antes de su visita programada a A Coruña durante el eclipse solar

La cantante, que estuvo en las pasadas fiestas de María Pita, iba a llegar a bordo de un crucero

Esther Durán y Efe
08/05/2026 13:29
Concierto de Bonnie Tyler en María Pita Foto Pedro Puig (3)
Bonnie Tyler, durante su concierto el pasado mes de agosto en A Coruña
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La cantante británica Bonnie Tyler permanece ingresada en coma inducido en Portugal después de someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Así lo informó su equipo a través de sus redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ahora está recuperándose".

La noticia llega unos meses antes de que la artista llegue a la ciudad de A Coruña, en una actuación programada para el 12 de agosto, día del gran eclipse solar total. Y es que en esa jornada habrá en A Coruña una escala quíntuple de cruceros y en uno de los barcos está previsto que actúe Bonnie Tyler, intérprete del mítico 'Total eclipse of the heart', entre otros muchos éxitos.

La nostalgia mueve masas en A Coruña

Más información

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983). 

Precisamente Bonnie Tyler fue la encargada de uno de los conciertos más multitudinarios de las fiestas de María Pita del año pasado en A Coruña.

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