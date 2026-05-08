A Coruña se alza con el premio a ‘mejor proyecto de sostenibilidad turística’ de Viajes National Geographic

premioEl gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez Cedida

A Coruña recibió este viernes el galardón a ‘mejor proyecto de sostenibilidad turística’ en los Premios de los Lectores Viajes Nacional Geographic 2026. La ciudad se alzó de esta forma con el primer puesto después de que los propios lectores de la publicación valorasen su apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica.

En los finalistas a este premio se encontraban los proyectos presentados por Visit València, Caminos Naturales, Royal Caribbean, Agaete, MSC y Barceló Regen. El gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, Antón Álvarez Olmo, fue el encargado de acudir al evento para recibir el premio, donde destacó que “A Coruña leva anos traballando e apostando por un turismo máis sostible e recibir un galardón coma este significa que desde o Concello e o Consorcio se están facendo as cousas ben”.

Álvarez también señaló la motivación que supone este premio para “asegurar á cidadanía e ao turista unha urbe cosmopolita, accesible e sostible”. Desde el Gobierno municipal se llevaron a cabo proyectos de mejora y acondicionamiento de parques y jardines, así como iniciativas para preservar y conservar el medio natural como en la Torre de Hércules y su entorno, declarada Espacio Natural de Interés Local gracias a su rica fauna y flora.

Destaca también el proyecto de BiciCoruña. Sus más de cincuenta kilómetros de carril bici son un importante atractivo turístico para aquellas personas que desean descubrir el patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico de la ciudad sin descuidar sus elementos naturales. En esta IV edición de los Premios de los Lectores Viajes National Geographic 2026 hubo un total de 98 nominados que compitieron en catorce categorías relacionadas con la gastronomía, la sostenibilidad o el hospedaje. Las votaciones se llevaron a cabo entre el 22 de enero y el 22 de febrero de este año.

La alcaldesa, Inés Rey, recordó este viernes que el Gobierno local lleva años “luchando por un turismo más sostenible” y puso en valor la “dedicación en cuerpo y alma” del concejal de Turismo, Gonzalo Castro, y del gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, en materia turística para la ciudad.