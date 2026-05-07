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A Coruña

Uno de los grandes emergentes de la música española se suma al Recorda Fest

Ana Herrero
07/05/2026 18:13
Pavlenha, en una imagen promocional
Pavlenha, en una imagen promocional
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El artista ponferradino Pavlenha, considerado uno de los grandes emergentes de nuestro país, se sumará a la programación de la cuarta edición del Recorda Fest, donde presentará ‘Ambolo’, su segundo trabajo discográfico, testimonio de su autenticidad y pasión dentro de la música indie española.

“Conozco el Recorda Fest por amigos que han ido y hablan maravillas. Va a ser la guinda del pastel del verano. Vamos a llevar un directo muy trabajado, lo vamos a pasar genial”, asegura el propio artista.

Cali y El Dandee, en una imagen promocional

El Recorda Fest suma reguetón a su cartel con Cali y El Dandee

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Pavlenha se une así a otras incorporaciones recientes del festival como el dúo de reguetón Cali y el Dandee, que también actuarán este septiembre en el muelle de Batería. Los tres se suman a una programación en la que ya figuraban artistas y bandas como La M.O.D.A., Beret, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio o Mafalda Cardenal. Las entradas están a la venta a través de la página web del festival y la organización asegura que todavía faltan “dos headliners y otras tantas bandas” por anunciar para esta edición, que se celebra los días 4 y 5 de septiembre.

La coruñesa Hydn se suma a La M.O.D.A. como nuevas incorporaciones del Recorda Fest

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