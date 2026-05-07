Uno de los grandes emergentes de la música española se suma al Recorda Fest

Pavlenha, en una imagen promocional Cedida

El artista ponferradino Pavlenha, considerado uno de los grandes emergentes de nuestro país, se sumará a la programación de la cuarta edición del Recorda Fest, donde presentará ‘Ambolo’, su segundo trabajo discográfico, testimonio de su autenticidad y pasión dentro de la música indie española.

“Conozco el Recorda Fest por amigos que han ido y hablan maravillas. Va a ser la guinda del pastel del verano. Vamos a llevar un directo muy trabajado, lo vamos a pasar genial”, asegura el propio artista.

El Recorda Fest suma reguetón a su cartel con Cali y El Dandee Más información

Pavlenha se une así a otras incorporaciones recientes del festival como el dúo de reguetón Cali y el Dandee, que también actuarán este septiembre en el muelle de Batería. Los tres se suman a una programación en la que ya figuraban artistas y bandas como La M.O.D.A., Beret, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio o Mafalda Cardenal. Las entradas están a la venta a través de la página web del festival y la organización asegura que todavía faltan “dos headliners y otras tantas bandas” por anunciar para esta edición, que se celebra los días 4 y 5 de septiembre.