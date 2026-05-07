Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Once influencers venderán su ropa en el mercadillo solidario de Marineda City

El 10% de los beneficios irán a la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog), la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) y la protectora Sos Pelines

Redacción
07/05/2026 10:36
Una edición anterior de un mercadillo solidario en Marineda City
Una edición anterior de un mercadillo solidario en Marineda City
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Marineda City organiza el mercado de moda solidario 'Re:wear', una iniciativa ya consolidada en la que varias influencers gallegas les darán una segunda vida a sus prendas. El 10 % de las ventas de esta acción del centro comercial se donarán a tres entidades sociales, la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog), la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) y la protectora Sos Pelines.

Así, el sábado 16 de mayo, de 11.00 a 20.00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0), los visitantes podrán adquirir ropa y complementos de creadoras de contenido como Paula Serras (@carmelo.cotton), Iria Lata (@myblueberrynightsblog), Paula Vilaboy (@blondiemuser), Martina Lubián (@martina_lubian), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo), María Carnota (@mariacarnota) y Lucía Quevedo (@luciaqueve).

Galería

Marineda City acoge el mercadillo solidario de las influencers

Doce influencers ponen a la venta ropa y complementos en un mercadillo solidario del centro comercial de A CoruñaVer más imágenes
Mercadillo de ropa de influencers gallegas ‘Re:wear’, esta mañana, en Marineda City

Cientos de coruñeses se refugian de la lluvia en el mercadillo de ropa de Marineda City

Más información

Esta acción tiene un componente solidario mediante la donación del 10% de las ventas a tres entidades sociales gallegas. Y es que, en la pasada edición, esta acción solidaria recaudó más de 1.000 euros, que fueron donados a la Fundación Meniños. Este año, las entidades que recibirán apoyo serán la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog), que trabaja en el apoyo integral a menores con cáncer y a sus familias, ofreciendo acompañamiento, atención psicológica y recursos durante todo el proceso de la enfermedad. Por su parte, la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) centra su actividad en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA, proporcionando servicios de atención, orientación y apoyo tanto a pacientes como a su entorno cercano. Finalmente, la protectora Sos Pelines desarrolla una labor de rescate, acogida y cuidado de animales abandonados, promoviendo además la adopción responsable y la concienciación social sobre el bienestar animal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Presentación de la exposición 'Unha viaxe solidaria e creativa cara á vida' en Afundación

Medio centenar de artistas se unen en A Coruña por una buena causa
Óscar Ulla
El ideal gallego

Detenido en Barcelona un joven de 21 años por agresión sexual y corrupción de menores, con una víctima de A Coruña
Agencias
El ideal gallego

El andalucismo impregna el mensaje de los partidos en las elecciones autonómicas
Agencias
El ideal gallego

El PP duda que haya alguien del Gobierno al volante en la gestión del crucero con hantavirus
Agencias