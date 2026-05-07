Once influencers venderán su ropa en el mercadillo solidario de Marineda City

Una edición anterior de un mercadillo solidario en Marineda City

Marineda City organiza el mercado de moda solidario 'Re:wear', una iniciativa ya consolidada en la que varias influencers gallegas les darán una segunda vida a sus prendas. El 10 % de las ventas de esta acción del centro comercial se donarán a tres entidades sociales, la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog), la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) y la protectora Sos Pelines.

Así, el sábado 16 de mayo, de 11.00 a 20.00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0), los visitantes podrán adquirir ropa y complementos de creadoras de contenido como Paula Serras (@carmelo.cotton), Iria Lata (@myblueberrynightsblog), Paula Vilaboy (@blondiemuser), Martina Lubián (@martina_lubian), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo), María Carnota (@mariacarnota) y Lucía Quevedo (@luciaqueve).

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Esta acción tiene un componente solidario mediante la donación del 10% de las ventas a tres entidades sociales gallegas. Y es que, en la pasada edición, esta acción solidaria recaudó más de 1.000 euros, que fueron donados a la Fundación Meniños. Este año, las entidades que recibirán apoyo serán la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog), que trabaja en el apoyo integral a menores con cáncer y a sus familias, ofreciendo acompañamiento, atención psicológica y recursos durante todo el proceso de la enfermedad. Por su parte, la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela) centra su actividad en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA, proporcionando servicios de atención, orientación y apoyo tanto a pacientes como a su entorno cercano. Finalmente, la protectora Sos Pelines desarrolla una labor de rescate, acogida y cuidado de animales abandonados, promoviendo además la adopción responsable y la concienciación social sobre el bienestar animal.