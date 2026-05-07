Más allá de los MIR: los otros residentes con mejores notas que también eligen A Coruña

A la izquierda, María Rey delante del Ministerio de Sanidad tras hacerse con su plaza; a la derecha, Laura Rodríguez y Miguel Castro Cedida

Los MIR suelen acaparar la atención en la elección de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), pero hay excelencia sanitaria más allá de la Medicina que también se fija en A Coruña. Es el caso de la undécima mejor nota del país en Farmacia, Miguel Castro, que eligió el Chuac para formarse como residente, al igual que lo hicieron los número 31 y 34 de Biología y Psicología, María Rey y Laura Rodríguez, respectivamente. Los tres tenían el Chuac como su primera opción, atraídos por un hospital “que no tiene nada que envidiar a otros de España”, pero sobre todo, por la calidad de vida de la ciudad: “Tenía claro que quería vivir ahí”.

María Rey es la única gallega de los tres. Bióloga por vocación y tradición familiar –su madre y su hermana estudiaron lo mismo– es natural de Cabanas y conocía bien la ciudad herculina. De hecho, no se imaginaba formarse en otro sitio que no fuese Galicia –y, más concretamente, en un lugar que no tuviese mar–: “Cuando vi que había Microbiología y, aún por encima, en A Coruña, ya fui directa”.

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Como también lo hizo Laura Rodríguez, aunque en su caso no le quedaba tan cerca. Ella es de Madrid “de toda la vida”. Nació, estudió y trabajó en la capital cuatro años como psicóloga en la privada hasta que decidió que quería un cambio de rumbo. “Mi pareja y yo nos queríamos ir a vivir al norte de España y formar ahí nuestra familia. Veraneamos en A Coruña el pasado verano y la verdad es que nos encantó. El clima, el paisaje, la comida, el estilo de vida... Barajé otras opciones, como Santiago, pero la ciudad fue lo que más pesó”, asegura.

El hecho de que fuese una ciudad pequeña también fue una de las cosas que más atrajo a Miguel Castro. En su caso, lo de farmacia hospitalaria lo llevaba en las venas, pues es la profesión de la mayor parte de su familia materna, y con su nota –número 11– “podía elegir cualquier destino”. Pero el salmantino no dudó en seleccionar el Chuac: “Nunca he sido de ciudades grandes como Madrid y Barcelona. Me decanté por A Coruña por cercanía a Salamanca, pero también por la familia del hospital. Por lo que vi en la jornada de puertas abiertas y por lo que pude hablar con los residentes, es un hospital muy complejo con un sistema de trabajo un poco diferente, donde el farmacéutico está integrado con los médicos especialistas de cada área, en equipos multidisciplinares que ayudan a los pacientes a mejorar su calidad de vida y a responder mejor a los tratamientos”.

Comparaciones con el MIR

Los tres estudiantes, que tomarán posesión de su plaza el 4 y 5 de junio, aseguran que “merece la pena” las horas de estudio y los “sacrificios” que conlleva el PIR, BIR o FIR, según el caso. Laura Rodríguez, por ejemplo, compatibilizó su trabajo como psicóloga con el estudio, ya que al estar independizada no se podía permitir dejar de trabajar. “Ha sido muy duro pero estoy muy agradecida a mí y a la vida de haberlo sacado tan pronto”, asegura.

Pese a sus buenos resultados, las comparaciones con el MIR, donde se ofertan muchas más plazas, son inevitables. “Es frustrante comparar ratios, sabiendo que accedes más o menos a lo mismo”, lamenta María Rey. Pero los tres lo han conseguido y esperan con “mucha emoción” y “muchas ganas de aprender” su formación en el Chuac: “Sin duda, merece la pena luchar por lo que uno quiere”.