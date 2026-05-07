Medio centenar de artistas se unen en A Coruña por una buena causa

Presentación de la exposición 'Unha viaxe solidaria e creativa cara á vida' en Afundación Patricia G. Fraga

La solidaridad suele sacar lo mejor de nosotros mismos. Al artista Francis Marrouch, coordinador de la quinta exposición colectiva a beneficio de Tierra de Hombres 'Unha viaxe solidaria e creativa cara á vida', le ha pasado que ha tenido que ponerle coto por no poder acoger tanta solidaridad. Y es que en el camino de organizar la nueva muestra benéfica que acogerá Afundación tuvo que empezar a decir 'no' al llegar a medio centenar de artistas participantes por la falta de espacio.

"Siempre me sorprendo de la solidaridad de los artistas de A Coruña, tenemos 56 artistas y tuve que parar la inscripción de artistas a los 56 porque el aforo no daba para más, pero podía haber tenido muchos más, eso siempre me sorprende, la solidaridad de los artistas con proyectos como los de Tierra de Hombres", aseguraba con una sonrisa Marrouch este jueves durante la presentación de la muestra, que abrirá sus puertas este viernes 8 en la tercera planta de Afundación, donde se podrán ver las obras hasta el 30 de mayo. "Lo bueno siempre será que haya demasiadas solicitudes", añadía Marrouch.

Se podrán ver si no las compran antes. Porque la finalidad es vender el mayor número de obras para apoyar los proyectos de Tierra de Hombres. Por ese motivo las obras se podrán adquirir por un precio unitario de 150 euros cada una. "Así también es una muy buena oportunidad para adquirir unas obras por un precio para muchos de los artistas muy por debajo de su valor", explicaba Marrouch, que añadía: "Es una buena representación del arte que se hace en A Coruña y alrededor".

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"Algo bien estaremos haciendo, es la quinta edición, cada vez el nivel es más alto y cada vez se involucran más", apuntaba Raúl Besada, delegado en Galicia de Tierra de Hombres, a modo de agradecimiento tanto a Afundación como a los artistas participantes, muchos de los cuales estarán presentes en la inauguración de este viernes. "Me consta que gran parte del éxito es por Francis (Marrouch)", aseguraba el delegado, que tiene claro que una buena parte de quienes han prestado obras ha sido por su vínculo con el artista y coordinador de esta muestra.

Lo que se recaude se destinará al proyecto 'Viaje hacia la vida' de Tierra de Hombres, que permite trasladar a niños de países africanos con patologías graves que no pueden ser tratados en sus países de origen. "Pero hacemos mucho más", indicaba Besada en relación a la sensibilización en centros de enseñanza, a la ayuda humanitaria o cooperación. "La fortaleza de este proyecto es que son muchísimas personas e instituciones que, entre todos, hacemos posible que esos niños vengan aquí, se curen y, lo más importante, que regresen a su país con sus padres", destacaba el delegado sobre el "proyecto estrella" de la entidad, 'Viaje hacia la vida'