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A Coruña

Más de 20.000 personas se rieron con los espectáculos del Encuentro Mundial de Humorismo

El evento reunió a espectadores de Madrid, Valencia, Asturias, Castilla y León o Cataluña

Redacción
07/05/2026 17:39
Público durante la gala final del Emhu en el teatro Colón
Carlota Blanco
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El Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) cerró el pasado fin de semana su sexta edición y lo hizo confirmando la trayectoria ascendente de los años previos. Este 2026 logró reunir a más de 20.000 espectadores, que llenaron los distintos espacios de la ciudad durante los once días de festival humorístico, que agotó entradas para varios shows con semanas de antelación.

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Desde la organización explican que de la veintena de espectáculos y de la docena de actividades paralelas, la mayoría del público fue gallego. Exactamente el 66% de los asistentes procedía de Galicia, de ciudades como la propia A Coruña, Santiago o Vigo. Otro 10% del público era madrileño y un 3% procedía de Valencia. Cataluña, Andalucía, Castilla y León o Asturias fueron otras comunidades representadas en los patios de butacas coruñeses durante el Emhu.

La organización asegura también que durante estas casi dos semanas de evento se logró crear una “comunidade real, difícil de ver noutros certames”. A este hilo, destacan que los propios artistas se convirtieron también en espectadores de otros espectáculos “nos seus días libres, mesturados en o público”.

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Referentes

Durante once días A Coruña se convirtió en la capital de la risa con la presencia de figuras internacionales como Daniele Finzi Pasca, referentes nacionales como Eva Hache, Álex Clavero, JJ Vaquero o Malena Alterio y representantes del humor gallego como Miguel Lago o Roberto Vilar, entre muchos otros artistas que formaron parte de la programación este año.

“Es una agenda de espectáculos que no siempre son fáciles de ver en una ciudad pero, además, es un encuentro entre gente que normalmente no nos vemos”, destacaba durante el evento la propia Eva Hache, que ya ha formado parte de varias ediciones del Emhu.

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