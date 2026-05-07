Lage, sobre la sentencia de Nostián: "O xulgado puso o PP no seu sitio"

Jose Manuel Lage, en rueda de prensa Cedida

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda y Planificación estratégica, José Manuel Lage, expresó hoy su satisfacción por la sentencia del tribunal contencioso-administrativo que desestima el recurso del PP, que pretendía que se declarara nulo el acuerdo entre la concesionaria de Nostián, Albada, y el Gobierno local. Según el PP, así se perdonaban a la concesionaria cerca de siete millones de euros que habían sido cobrados irregularmente por llevar los rechazos a un vertedero exterior desde 2011 a 2018.

"Houbo palabras grosas, utilizando a arma preferida do PP. A mentira continuada para tentar crear unha realidade paralela. Esta montado no bulo"", acusó Lage. La sentencia considera que no cabe impugnar el acuerdo porque nunca se había fijado el monto exacto en un tribunal así que, el Gobierno local no está renunciando a ningún dinero. "O xulgado os puso no seu sitio", recalcó el portavoz del Gobierno local.

Por supuesto, el Gobierno local podía haber acudido a los tribunales, pero prefirió un acuerdo a un fallo judicial que podía resultar a favor o en contra de los intereses de la ciudad. "Estamos diante dunha actuación por parte do PP que queda desmontada por una decisión contundente. O PP gobernou entre o 2011 e 2015, e non fixo nada por cobrar nada. A realidade é que cando puxemos en marcha a recuperación de recursos, os informes decían que, como moito, se podían recuperar catro millóns".

¿Por qué se hizo una liquidación que decía que la deuda era 15 millones de euros? Porque formaba parte de una "estratexia de negociación", aunque el propio Lage reconoce que no es un procedimiento ortodoxo. Es decir, que se tiró un farol. "O resultado é que o Goberno de Inés rey recuperó mais de 8 millóns para as arcas municipais. Os que estiveron antes, cero", declaró. Un encantado Lage opina que "non é existe alternativa o Goberno de Inés Rey.