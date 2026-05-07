Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Lage, sobre la sentencia de Nostián: "O xulgado puso o PP no seu sitio"

El Gobierno local había cerrado un acuerdo con la concesionaria de la planta para que recuperar ocho millones y la oposición lo denunció por entender que renunciaba a otros siete

Abel Peña
Abel Peña
07/05/2026 13:20
Jose Manuel Lage, en rueda de prensa
Jose Manuel Lage, en rueda de prensa
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda y Planificación estratégica, José Manuel Lage, expresó hoy su satisfacción por la sentencia del tribunal contencioso-administrativo que desestima el recurso del PP, que pretendía que se declarara nulo el acuerdo entre la concesionaria de Nostián, Albada, y el Gobierno local. Según el  PP, así se perdonaban a la concesionaria cerca de siete millones de euros que habían sido cobrados irregularmente por llevar los rechazos a un vertedero exterior desde 2011 a 2018.

"Houbo palabras grosas, utilizando a arma preferida do PP. A mentira continuada para tentar crear unha realidade paralela. Esta montado no bulo"", acusó Lage. La sentencia considera que no cabe impugnar el acuerdo porque nunca se había fijado el monto exacto en un tribunal así que, el Gobierno local no está renunciando a ningún dinero. "O xulgado os puso no seu sitio", recalcó el portavoz del Gobierno local. 

Por supuesto, el Gobierno local podía haber acudido a los tribunales, pero prefirió un acuerdo a un fallo judicial que podía resultar a favor o en contra de los intereses de la ciudad. "Estamos diante dunha actuación por parte do PP que queda desmontada por una decisión contundente. O PP gobernou entre o 2011 e 2015, e non fixo nada por cobrar nada. A realidade é que cando puxemos en marcha a recuperación de recursos, os informes decían que, como moito, se podían recuperar catro millóns". 

¿Por qué se hizo una liquidación que decía que la deuda era 15 millones de euros? Porque formaba parte de una "estratexia de negociación", aunque el propio Lage reconoce que no es un procedimiento ortodoxo. Es decir, que se tiró un farol. "O resultado é que o Goberno de Inés rey recuperó mais de 8 millóns para as arcas municipais. Os que estiveron antes, cero", declaró. Un encantado Lage opina que "non é existe alternativa o Goberno de Inés Rey.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Alfredo Sellier y Xosé Manuel Casabella

Alfredo Sellier y Xosé Manuel Casabella: “Las vistas de A Coruña son atractivas y con el teleférico sería tenerlas desde el mismo puerto”
Noela Rey Méndez
Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira

El proyecto conjunto de los puertos de A Coruña y Ferrol en eólica marina generará "miles de puestos de trabajo" en los próximos años
Omar Bello
Futuro parque del Observatorio

El Gobierno local, sobre el Parque del Observatorio: "El 83% de algo é mellor que o 100% de nada"
Abel Peña
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Cambre extiende el servicio de conserjería a todos los centros educativos al incorporarlo a tiempo completo al Emilio González López
Redacción