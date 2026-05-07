La ruta CTV de A Coruña quiere comerse al Picadillo

Una de las finales de la ruta CTV, con Estrella Galicia, los hosteleros y el Ayuntamiento como jurado Javier Alborés

Somos los coruñeses muy de elegir entre dos opciones para después enarbolar casi a modo ultra la bandera de una de ellas. Elegir entre El Timón o Bonilla a la Vista forma parte de cualquier tercer grado a un CTV, así como el ser de Pirámide o Chaston o de Riazor o el Orzán. Todo héroe tiene su antagonista. Y eso es precisamente en lo que no quiere caer la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña con los concursos de tapas. Con su demostrado poderío y capacidad de convocatoria, la cuarta edición de la ruta CTV (Coruñesa de Toda la Vida) reunirá próximamente a entre 250 y 300 locales de la ciudad y su área.

Y a esa fiesta piden los empresarios que se una el Ayuntamiento, más allá de ejercer de jurado o brindar la infraestructura necesaria como a lo largo de todos estos años.

Según Héctor Cañete, presidente de la asociación, la mejor opción sería juntar la ruta CTV y el Picadillo de alguna manera. “Sería interesante que el Ayuntamiento entrase con nosotros y se adaptase de alguna manera el concurso Picadillo, que tuvo menos participantes”, explica. Además, sería la escenificación de un matrimonio entre los hosteleros, el Ayuntamiento y Estrella Galicia, a quien el hostelero considera culpable de la penetración de su iniciativa de tapas. “Hay que agradecer su apoyo en todo momento para que esto saliese adelante”, sentencia.

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El año pasado, la ruta CTV, en su tercera edición, reunió a 202 establecimientos de A Coruña y su área metropolitana. Eso le valió para ser considerada la ruta más importante del norte peninsular. Con el crecimiento exponencial en 2026, muchos ya empiezan a sopesar la opción de nombrarla la ruta de tapas por excelencia a nivel nacional. “Que una ciudad como A Coruña sea capaz de reunir a unos 300 hosteleros para una iniciativa así dice mucho del trabajo que se realiza”, finaliza Héctor Cañete.

Diferentes orígenes

El concurso de tapas Picadillo, detrás del cual está el Ayuntamiento de A Coruña, celebró su XXI edición el pasado mes de diciembre. Participaron un total de 21 establecimientos, divididos en tres rutas temáticas.

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, entiende prioritario el desarrollo de actuaciones de promoción turística en la ciudad, con medidas que favorezcan la dinamización de la hostelería. El pasado año, además, el evento conmemoró el 150 aniversario del nacimiento de Manuel Puga y Parga, alias Picadillo, (1874-1918) gastrónomo, jurista, político y alcalde en dos ocasiones. La ruta CTV, por su parte, tiene por objeto crear un sentido identitario.